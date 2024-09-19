العامة للصوامع تربح 206 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 45.6% خلال العام المالي الماضي (2023-2024)، لتصل 206 مليون جنيه، مقارنة بربح 141.5 مليون خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
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ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 48% خلال يوليو لتصل إلى 15.45 مليون جنيه، مقارنة بربح 10.32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.
وتسعى الشركة العامة للصوامع والتخزين لإتمام تدشين صومعة ميناء غرب بورسعيد خلال شهرين، بعدما وصل معدل التنفيذ بها حاليًا إلى نحو 91%، وفقًا لما قاله محمود سعيد رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة لـ”البورصة”.
وأضاف سعيد، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تخطت مليار جنيه حتى الآن، نظراً لما حدث مؤخراً من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويعد مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد أحد المشروعات القومية التى بدأ تدشينها العام قبل الماضى ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 ألف طن، وتتضمن الصومعة 8 خلايا معدنية، 4 منها بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخرى بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 ألف طن، بالإضافة إلى 2 شفاط هوائى بطاقة 600 طن فى الساعة للشفاط الواحد.
ووفقًا لآخر بيانات من وزارة التموين مطلع العام الجارى، وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 75% حيث يبلغ إجمالى تكلفة المشروع 14 مليون دولار.
وبلغ مجمل ربح الشركة نحو 384.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 268.5 مليون خلال نفس الفترة عام 2023.
وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالشركة بمعدل 21.8% على أساس سنوى، لتصل إلى 632.4 مليون جنيه مقابل 519.1 مليون جنيه
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