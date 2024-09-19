العامة للصوامع تربح 206 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 45.6% خلال العام المالي الماضي (2023-2024)، لتصل 206 مليون جنيه، مقارنة بربح 141.5 مليون خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

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ارتفعت أرباح شركة العامة للصوامع والتخزين، بنسبة 48% خلال يوليو لتصل إلى 15.45 مليون جنيه، مقارنة بربح 10.32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.

وتسعى الشركة العامة للصوامع والتخزين لإتمام تدشين صومعة ميناء غرب بورسعيد خلال شهرين، بعدما وصل معدل التنفيذ بها حاليًا إلى نحو 91%، وفقًا لما قاله محمود سعيد رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالشركة لـ”البورصة”.

وأضاف سعيد، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تخطت مليار جنيه حتى الآن، نظراً لما حدث مؤخراً من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويعد مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد أحد المشروعات القومية التى بدأ تدشينها العام قبل الماضى ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 ألف طن، وتتضمن الصومعة 8 خلايا معدنية، 4 منها بقطر 32 متر بسعة 14 ألف طن، و4 أخرى بقطر 27.5 متر سعة الخلية 11 ألف طن، بالإضافة إلى 2 شفاط هوائى بطاقة 600 طن فى الساعة للشفاط الواحد.

ووفقًا لآخر بيانات من وزارة التموين مطلع العام الجارى، وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 75% حيث يبلغ إجمالى تكلفة المشروع 14 مليون دولار.

وبلغ مجمل ربح الشركة نحو 384.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 268.5 مليون خلال نفس الفترة عام 2023.

وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالشركة بمعدل 21.8% على أساس سنوى، لتصل إلى 632.4 مليون جنيه مقابل 519.1 مليون جنيه