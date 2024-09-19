المالية: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة لمتابعة وتحليل أداء الهيئات الاقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم“موازنة الحكومة العامة” الذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
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وأضافت أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ59 هيئة اقتصادية في“الحكومة العامة” ضمن المفهوم الجديد لـ“الحكومة العامة”، مشيرة إلى أنها ملتزمة بإعداد التقارير الدورية“نصف السنوية” والحساب الختامي على مستوى“الحكومة العامة”، بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
وأوضحت أنه سيتم حساب المؤشرات للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة“الحكومة العامة” التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025.
وتابعت أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
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