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المالية: استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة لمتابعة وتحليل أداء الهيئات الاقتصادية

9/19/2024 4:48:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم“موازنة الحكومة العامة” الذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

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وأضافت أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ59 هيئة اقتصادية في“الحكومة العامة” ضمن المفهوم الجديد لـ“الحكومة العامة”، مشيرة إلى أنها ملتزمة بإعداد التقارير الدورية“نصف السنوية” والحساب الختامي على مستوى“الحكومة العامة”، بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

وأوضحت أنه سيتم حساب المؤشرات للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة“الحكومة العامة” التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025.

وتابعت أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

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