مصر للألومنيوم: إعادة التأهيل يتطلب بدائل التمويل المختلفة ضمنها طرح حصص بالبورصة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس شركة“مصر للألومنيوم” تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها.
وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“طرح حصة إضافية من مصر للألومنيوم في البورصة المصرية” إن إعادة تأهيل الشركة يتطلب بدائل التمويل المختلفة والتي قد تتضمن زيادة رأس المال.
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وأشارت إلى أنه سيتم اختيار البديل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.
وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.
وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعما ، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.
وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.
وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.
قالت شركة“مصر للألومنيوم”، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما يتداول بعنوان“4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار“.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.
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