كيما: لم يرد للشركة معلومات بشأن بدء إجراءات طرح حصص إضافية بالبورصة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إنه لم يرد للشركة أي معلومات بشأن بدء إجراءات طرح حصص إضافية من الشركة في البورصة
المصرية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما نشر بعنوان“بدء إجراءات طرح حصص إضافية من شركتي مصر للألومنيوم وكيما في البورصة المصرية”.
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وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.
وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعما ، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.
وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.
وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.
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