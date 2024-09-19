كيما: لم يرد للشركة معلومات بشأن بدء إجراءات طرح حصص إضافية بالبورصة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إنه لم يرد للشركة أي معلومات بشأن بدء إجراءات طرح حصص إضافية من الشركة في المصرية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما نشر بعنوان“بدء إجراءات طرح حصص إضافية من شركتي مصر للألومنيوم وكيما في البورصة المصرية”.

موضوعات“مصر للألومنيوم”: إعادة التأهيل يتطلب بدائل التمويل المختلفة ضمنها طرح حصص بالبورصة “العامة للصوامع” تربح 206 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي “سيتي للتحاليل” تدرس الاستحواذ على شركة خدمات لإدارة المستشفيات

وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.

وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعما ، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.

وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.

وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.