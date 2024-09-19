الصحة تبحث مع فارما جروب تعظيم الاستثمارات في توطين صناعة الدواء

MENAFN - Al-Borsa News) بحث خالد عبدالغفار الصحة والسكان، مع رؤساء مجلس إدارات الشركات التابعة لمجموعة ((فارما جروب))، تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء.

يأتي الاجتماع في إطار العمل على دعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.

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وأكد وزير الصحة ، على ما حققه صناع الدواء في مصر من نجاحات، في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مشددا على دعم الدولة لشركات الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض وبأسعار مناسبة.

وتضمن الاجتماع، مناقشة وضع حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه شركات تصنيع الدواء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لمراجعة اسعار الأدوية بصفة دورية، لضمان توافر الأدوية داخل السوق المصري ووضع الخطط المستقبلية المستدامة وتحديد آليات وقواعد لتسهيل توفير كافة احتياجات الشركات لاستدامة انتاج الدواء.

وتضمن طرح رؤية الشركات متعددة الجنسيات التابعة، وتأثيرها علي اقتصادياتها، كما تم اقتراح عمل تصور لاحتياجات الشركات، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل استعدادا لعرضها على اللجنة لدراسة الضوابط ووضع اليات وقواعد للعمل عليها وتنفيذها.