الصحة تبحث مع فارما جروب تعظيم الاستثمارات في توطين صناعة الدواء

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث خالد عبدالغفار وزير
الصحة والسكان، مع رؤساء مجلس إدارات الشركات التابعة لمجموعة ((فارما جروب))، تعظيم الاستثمارات في مجال توطين صناعة الدواء.
يأتي الاجتماع في إطار العمل على دعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة.
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وأكد وزير الصحة ، على ما حققه صناع الدواء في مصر من نجاحات، في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مشددا على دعم الدولة لشركات الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض وبأسعار مناسبة.
وتضمن الاجتماع، مناقشة وضع حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه شركات تصنيع الدواء في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لمراجعة اسعار الأدوية بصفة دورية، لضمان توافر الأدوية داخل السوق المصري ووضع الخطط المستقبلية المستدامة وتحديد آليات وقواعد لتسهيل توفير كافة احتياجات الشركات لاستدامة انتاج الدواء.
وتضمن طرح رؤية الشركات متعددة الجنسيات التابعة، وتأثيرها علي اقتصادياتها، كما تم اقتراح عمل تصور لاحتياجات الشركات، على أن يتم عرضها في الاجتماع المقبل استعدادا لعرضها على اللجنة لدراسة الضوابط ووضع اليات وقواعد للعمل عليها وتنفيذها.
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