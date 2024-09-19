استقرار مؤشر الدولار بعد ملامسته أدنى مستوى في أكثر من عام

MENAFN - Al-Borsa News) استقر مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد التقلبات التي تعرض لها يوم أمس عقب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس.

واستقر مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست رئيسية عند 100.68 نقطة خلال التعاملات، بعد ارتفاعه بنحو 0.14% في وقت سابق من التعاملات، وبعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من عام يوم أمس عقب صدور بيان السياسة النقدية.

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جاء استقرار الدولار على خلفية تزايد ثقة المستثمرين تجاه احتمالات نجاح الاقتصاد الأمريكي في تحقيق الهبوط الناعم مع بدء دورة التيسير النقدي بعد أكثر من 4 سنوات من التشديد.

ورغم أن خفض الفائدة من شأنه التأثير سلباً على قيمة عملة الاحتياطي النقدي العالمي، لكن احتفاظ الاقتصاد الأمريكي -الأكبر على مستوى العالم- بزخمه من شأنه الحفاظ على مكانة وقوة الدولار.

ومع اتجاه الفيدرالي نحو مزيد من التيسير خلال الفترة القادمة بحسب المؤشرات الواردة في تقرير توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من المتوقع أن تتراجع قيمة الدولار نتيجة لذلك.

حيث قال“إيرك روبرتسين” الرئيس العالمي للبحوث في بنك“ستاندرد تشارترد” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، إنه من المتوقع تراجع قيمة الدولار العام القادم تماشياً مع مقتضيات الدورة الاقتصادية، وليس لسبب هيكلي يتعلق بالاقتصاد الأمريكي.

وفي حين استقر الدولار عند 142.19 ين خلال تعاملات اليوم، ارتفع اليورو 0.20% إلى 1.114 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.3243 دولار.

ويرجع ارتفاع الإسترليني أمام الدولار إلى توقعات مواصلة بنك إنجلترا التشديد النقدي، وتثبيته سعر الفائدة عند 5% في اجتماعه الذي ينعقد اليوم، وذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس استقرار التضخم السنوي العام عند 2.2%، لكن ضغوط أسعار الخدمات لا زالت تتزايد.

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