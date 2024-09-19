ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة من التيسير النقدي طال انتظارها من قبل الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك إنجلترا الذي ينعقد اليوم.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.97% إلى 519 نقطة في تمام الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع صعود أسهم قطاع التعدين 2%.
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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.86% إلى 8324 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.75% إلى 18851 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1.31% إلى 7542 نقطة.
وقفزت أسهم قطاع التجزئة في السوق الأوروبية بنسبة 2.17% بدعم من صعود سهم سلسلة متاجر“نيكست” البريطانية 5.8% بعدما قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح سنوية تناهز مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار) بفضل نتائج أعمال النصف الأول من العام.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اليوم لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، في ظل توقعات التثبيت عند 5% بسبب استمرار ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الخدمات.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108691241
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