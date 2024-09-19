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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

9/19/2024 4:48:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة من التيسير النقدي طال انتظارها من قبل الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك إنجلترا الذي ينعقد اليوم.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.97% إلى 519 نقطة في تمام الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت القاهرة، مع صعود أسهم قطاع التعدين 2%.

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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.86% إلى 8324 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.75% إلى 18851 نقطة، و”كاك” الفرنسي 1.31% إلى 7542 نقطة.

وقفزت أسهم قطاع التجزئة في السوق الأوروبية بنسبة 2.17% بدعم من صعود سهم سلسلة متاجر“نيكست” البريطانية 5.8% بعدما قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح سنوية تناهز مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار) بفضل نتائج أعمال النصف الأول من العام.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اليوم لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، في ظل توقعات التثبيت عند 5% بسبب استمرار ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الخدمات.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108691241

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