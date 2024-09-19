سهم ترامب ميديا يسجل أدنى إغلاق على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم شركة“ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب” خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل أدنى سعر إغلاق له منذ أصبحت الشركة عامة، عقب الاندماج مع“ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب” في 26 مارس.
وأنهى السهم المتداول في بورصة ناسداك التعاملات منخفضًا بنسبة 3.2% عند 15.62 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” نحو 3.13 مليار دولار.
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يأتي هذا قبيل انتهاء فترة الحظر التي بدأت بعد صفقة الاندماج، والتي من المقرر أن تنتهي الخميس، وقد تراجع السهم بنسبة 76.5% خلال الفترة، لتبلغ حصة الرئيس السابق“دونالد ترامب” في الشركة حوالي 1.8 مليار دولار.
ولا يُسمح لـ”ترامب” والآخرين الذين اشتروا أسهمًا في الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام، ببيع أي من هذه الأسهم لمدة 180 يومًا تقريبًا.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108691240
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