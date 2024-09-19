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سهم ترامب ميديا يسجل أدنى إغلاق على الإطلاق

9/19/2024 4:48:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم شركة“ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب” خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل أدنى سعر إغلاق له منذ أصبحت الشركة عامة، عقب الاندماج مع“ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب” في 26 مارس.

وأنهى السهم المتداول في بورصة ناسداك التعاملات منخفضًا بنسبة 3.2% عند 15.62 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال” نحو 3.13 مليار دولار.

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يأتي هذا قبيل انتهاء فترة الحظر التي بدأت بعد صفقة الاندماج، والتي من المقرر أن تنتهي الخميس، وقد تراجع السهم بنسبة 76.5% خلال الفترة، لتبلغ حصة الرئيس السابق“دونالد ترامب” في الشركة حوالي 1.8 مليار دولار.

ولا يُسمح لـ”ترامب” والآخرين الذين اشتروا أسهمًا في الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام، ببيع أي من هذه الأسهم لمدة 180 يومًا تقريبًا.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108691240

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