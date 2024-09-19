صحارى أجرو تستهدف 28% نمواً فى صادرات الموالح

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة صحارى أجرو زيادة صادراتها من الموالح ، خلال الموسم المقبل، بنحو 18 ألف طن، مقابل 14 ألف طن الموسم الماضى، بنمو 28% من خلال دخول أسواق جديدة، والتوسع فى الأسواق الحالية.

قال شريف ميزار، الشريك التجارى للشركة، إنَّ الأسواق المستهدف دخولها الموسم المقبل هى أمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، بجانب التوسع فى السوق الأفريقى، مشيراً إلى أن الشركة بدأت التعاقدات على الموسم الجديد مع العملاء الحاليين بجانب المشاركة فى عدة معارض خارجية فى مدريد، وهونج كونج، وألمانيا، بهدف جذب مزيد من العملاء.

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أضاف ((ميزار)) لـ ((البورصة))، أن“صحارى أجرو” ستدشن محطة جديدة لها بطاقة 250 طناً يومياً بجانب ثلاجات بسعة 2.5 ألف طن من المستهدف تشغيلها بنهاية العام المقبل.

وأوضح أن الموسم الماضى لتصدير الموالح شهد حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى تأثير هجمات الحوثيين على البحر الأحمر على الصادرات، وطول فترة الشحن، وارتفاع تكاليف النولون بجانب عدم توافر المراكب.

وكشف أن زيادة المعروض من الموالح فى الأسواق الأوروبية ودول الخليج أدت إلى تراجع الأسعار، وبالتالى انخفاض الربحية للشركات المصدرة، لافتاً إلى أن الشركة حققت نمواً بنسبة لا تتجاوز 5% خلال الموسم التصديرى الماضى.

أكد ((ميزار))، أن“صحارى أجرو” صدرت، أيضاً، خلال العام الحالى، كميات بسيطة من الرمان والبصل، بينما تستهدف زيادة صادراتها من البصل، خلال العام المقبل، لنحو 2000 طن.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة المصدرة، خلال النصف الأول من العام الحالى، 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار على الفترة المقابلة من العام الماضى.

أشاد ((ميزار)) بالجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة والحجر الزراعى فى فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات المصرية، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً فتح سوق كوستاريكا أمام البصل المصرى.

وبلغت صادرات مصر من البصل، خلال النصف الأول من العام الحالى، 131 ألف طن، إذ احتلت المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس.

أضاف أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التى حققت نمواً متزايداً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التى يشكل فيها المكون المحلى عنصراً رئيسياً فى إنتاجها، وأيضاً تشهد الاستثمارات فى القطاع نمواً متزايداً.

وأكد أهمية الإعلان عن آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن الشركة لديها متأخرات بنحو 4 سنوات ويتم صرفها ببطء.

وطالب ((ميزار)) بضرورة منح حوافز من قِبل الحكومة للمستثمرين فى القطاع لتقليل التكاليف سواء فى الضرائب أو الكهرباء، بجانب القضاء على البيروقراطية، وتسريع إجراءات الفحص وعمل اللجان المختصة.