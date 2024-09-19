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((الحسام للحاصلات الزراعية)) تدشن محطة جديدة باستثمارات 300 مليون جنيه

9/19/2024 4:36:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة الحسام لتصدير الحاصلات الزراعية، تدشين محطة تصديرية جديدة بطاقة 250 طناً يومياً باستثمارات 300 مليون جنيه العام المقبل.

قال حسام علوان، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تخطط لزيادة صادراتها من المانجو 30%، مقارنة بـ7 آلاف طن تم تصديرها الموسم الماضى، متوقعاً زيادة الصادرات بصفة عامة بنسبة 40% الموسم الحالى بدعم من زيادة الإنتاج والسعر الجيد.

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وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع بالسوق الأفريقى باعتباره سوقاً جيداً أمام المنتج المصرى، موضحاً أن الشركة تصدر العديد من الحاصلات الأخرى بجانب المانجو منها الجوافة، والبصل، والموالح والعنب.

أوضح ((علوان))، أن الشركة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوروبى منذ فترة زمنية طويلة بهدف التواجد بقوة فى الأسواق الخارجية، وزيادة تصدير حاصلاتها من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية التى تستهدفها الشركة فى التصدير.

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والكميات المصدرة من المحاصيل المختلفة تأتى حسب الطلب من الأسواق التى يتم التصدير إليها، موضحاً أن المشروعات القومية التى تستهدف زيادة المساحات المنزرعة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، ستعمل على زيادة الإنتاج والمعروض من جميع المحاصيل الزراعية، وبالتالى خفض أسعارها، مشيداً باهتمام الدولة بالاستثمار الزراعى، ما يعزز فرص التصدير والمنافسة.

أكد ((علوان)) أهمية الممارسات الزراعية الجيدة التى تدعم محصول بجودة عالية للحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالأسواق الخارجية بجانب زيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف أنه تتم تعبئة الحاصلات الزراعية وحفظها على درجة حرارة معينة تساعد فى الحفظ حتى الوصول بجودة عالية إلى السوق الأوروبى.

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