((الحسام للحاصلات الزراعية)) تدشن محطة جديدة باستثمارات 300 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الحسام لتصدير الحاصلات الزراعية، تدشين محطة تصديرية جديدة بطاقة 250 طناً يومياً باستثمارات 300 مليون جنيه العام المقبل.
قال حسام علوان، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تخطط لزيادة صادراتها من المانجو 30%، مقارنة بـ7 آلاف طن تم تصديرها الموسم الماضى، متوقعاً زيادة الصادرات بصفة عامة بنسبة 40% الموسم الحالى بدعم من زيادة الإنتاج والسعر الجيد.
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وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع بالسوق الأفريقى باعتباره سوقاً جيداً أمام المنتج المصرى، موضحاً أن الشركة تصدر العديد من الحاصلات الأخرى بجانب المانجو منها الجوافة، والبصل، والموالح والعنب.
أوضح ((علوان))، أن الشركة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوروبى منذ فترة زمنية طويلة بهدف التواجد بقوة فى الأسواق الخارجية، وزيادة تصدير حاصلاتها من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية التى تستهدفها الشركة فى التصدير. “صحارى أجرو” تستهدف 28% نمواً فى صادرات الموالح
والكميات المصدرة من المحاصيل المختلفة تأتى حسب الطلب من الأسواق التى يتم التصدير إليها، موضحاً أن المشروعات القومية التى تستهدف زيادة المساحات المنزرعة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، ستعمل على زيادة الإنتاج والمعروض من جميع المحاصيل الزراعية، وبالتالى خفض أسعارها، مشيداً باهتمام الدولة بالاستثمار الزراعى، ما يعزز فرص التصدير والمنافسة.
أكد ((علوان)) أهمية الممارسات الزراعية الجيدة التى تدعم محصول بجودة عالية للحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالأسواق الخارجية بجانب زيادة إنتاجية الفدان.
وأضاف أنه تتم تعبئة الحاصلات الزراعية وحفظها على درجة حرارة معينة تساعد فى الحفظ حتى الوصول بجودة عالية إلى السوق الأوروبى.
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