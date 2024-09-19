الاحتلال يجدد قصفه لعدة بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- تجدد الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها اتجاه بلدات رميش، ورب ثلاثين، ومركبا والعديسة تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وكانت الطائرات الحربية أغارت فجراً على بلدات كفر كلا، والطيبة، والجبين، وشيحين، والخيام، والصالحاني، وبليدا، وميس الجبل، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ياطر، وحداثا، وبيت ليف، وعيتا الجبل، ورامية، وجبل بلاط.