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الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويشدد من إجراءاته في محافظة الخليل

9/19/2024 4:30:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهم الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصب عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات القريبة من الشارع الالتفافي ومداخل البلدات مع مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل مخيم الفوار واحتجز المواطنين الخارجين من المخيم إلى أعمالهم ونكلت بهم .

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