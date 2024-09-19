الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويشدد من إجراءاته في محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المحافظة.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما داهم الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصب عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات القريبة من الشارع الالتفافي ومداخل البلدات مع مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل مخيم الفوار واحتجز المواطنين الخارجين من المخيم إلى أعمالهم ونكلت بهم .
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