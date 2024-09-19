‫ الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 7 دونمات من أراضي بيت ليد شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على 7 دونمات و739 مترا مربعا، من أراضي بلدة بيت ليد شرق محافظة طولكرم.

وأوضح الأهالي، بأن الأراضي التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تقع في خلة ذيب، وجبل أبو لوقا، والأجرد وحريقة الطير، وتعود ملكيتها لمواطنين من البلدة والقرى المجاورة.

وقال أحد أصحاب هذه الأراضي "معن راشد"، إن خطورة هذا القرار ليست في الاستيلاء على 7 دونمات فقط من أراضي البلدة، وإنما بالخطر الذي يهدد مئات الدونمات من أراضي القرى المحيطة بها وتحديدا كفر اللبد وشوفة الغنية بأشجار الزيتون، وبالتالي تنفيذ مخططهم الاستعماري الكبير في ربط مستعمرتي "عناب" و"أفني حيفتس" المقامتان على أراضي هذه القرى، ومحاصرتها بعد سرقة أراضيها.

وأضاف، أن إصدار هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد هو للتضييق على المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم التي يملكون الأوراق الثبوتية بملكيتهم لها، مشيرا إلى أن أراضي البلدة تتعرض بين الفينة والأخرى لاعتداءات المستعمرين، آخرها قبل ثلاثة أسابيع عندما أقدموا على حرق جزء كبير من الأراضي المزروعة بالزيتون.

وأشار راشد، إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمنع الاحتلال ومستعمريه المزارعين من الوصول

إلى أراضيهم في منطقة جبل "أبو لوقا" المستهدف، إذ يقيم عليها الاحتلال بيوتا خشبية متنقلة بين الحين والآخر وتقع قرب مستعمرة "عناب".

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق منذ أكتوبر الماضي، المدخل الرئيسي لبلدة بيت ليد بالسواتر التربية،، وتتعمد التضييق على المواطنين الذين يضطرون إلى سلوك طرق ترابية ووعرة للوصول إلى أراضيهم وباقي قرى وبلدات المحافظة والمدينة.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال استولى خلال شهر آب/ أغسطس الماضي على 367 دونماً من أراضي المواطنين.