حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
السبت، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
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