سلطة الطاقة تطلق منصة الكترونية لمشاريع الأنظمة الشمسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أول منصة إلكترونية في فلسطين مدعومة بخرائط تفاعلية لمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية، كجزء من مشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمنشاَت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة "ايبيك سولا" والممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي.
وأوضحت، أن هذه المنصة تتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى جميع المواقع والبيانات المتعلقة بمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف المدن، مما يعزز عمليات تطوير التخطيط وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بفضل المعلومات المفصلة التي تقدمها المنصة للأنظمة الشمسية القائمة، الأمر الذي يسهم في دعم النمو المستدام لقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين وتسهيل التعاون بين الجهات المختلفة المعنية.
بدوره، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، أن المنصة تشكل نقلة نوعية في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين.
وأضاف ملحم: تتيح لنا هذه المنصة جمع وتحليل البيانات بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يمكننا من تحديد الفجوات والفرص في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. وبفضل هذه الأداة، يمكننا تقديم معلومات محدثة للمستثمرين والمطورين، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ويزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. كما أن المنصة ستساعدنا في متابعة أداء المشاريع بشكل مستمر، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.
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