سلطة الطاقة تطلق منصة الكترونية لمشاريع الأنظمة الشمسية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أول منصة إلكترونية في فلسطين مدعومة بخرائط تفاعلية لمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية، كجزء من مشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمنشاَت الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة "ايبيك سولا" والممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي.

وأوضحت، أن هذه المنصة تتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى جميع المواقع والبيانات المتعلقة بمشاريع أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف المدن، مما يعزز عمليات تطوير التخطيط وتنفيذ الطاقة المتجددة بفضل المعلومات المفصلة التي تقدمها المنصة للأنظمة الشمسية القائمة، الأمر الذي يسهم في دعم النمو المستدام لقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين وتسهيل التعاون بين الجهات المختلفة المعنية.

بدوره، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، أن المنصة تشكل نقلة نوعية في إدارة مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين.

وأضاف ملحم: تتيح لنا هذه المنصة جمع وتحليل البيانات بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يمكننا من تحديد الفجوات والفرص في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. وبفضل هذه الأداة، يمكننا تقديم معلومات محدثة للمستثمرين والمطورين، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ويزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. كما أن المنصة ستساعدنا في متابعة أداء المشاريع بشكل مستمر، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.