رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يفوز بجائزة دولية

فاز الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" ضمن جوائز الإنجاز العالمي لعام 2024 من قبل الاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات "ISC2".

وتهدف جوائز الإنجاز العالمي إلى تكريم الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجال الأمن السيبراني لعالم سيبراني آمن ومأمون.

وقال الدكتور الكويتي إن الفوز بالجائزة هو نتيجة حتمية لصواب الرؤى الإستراتيجية للقيادة الرشيدة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير الدعم اللامحدود من أجل تحقيق المراكز الأولى عالميا في المجالات والقطاعات المختلفة، بما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تمكين ورعاية ودعم كوادرها الوطنية وتحقيق الإنجازات العالمية.

وأضاف أن هذه الجائزة تمثل اعترافا دوليا جديدا بجهود دولة الإمارات الكبيرة في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم سيبراني أكثر أمانا.

يذكر أن مجلس الأمن السيبراني يعمل منذ تأسيسه ضمن إستراتيجية متطورة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومرنة تساعد الهيئات والمؤسسات والأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّنهم من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن.