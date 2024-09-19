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«قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص 50 ألف درهم

9/19/2024 3:14:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص لعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمهنة، وذلك بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 50 ألف درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلب استكمال ترخيص مكتب لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، كما وافقت على طلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي، فيما اطلعت اللجنة على احصائيات المعاملات ونتائج الاستبيان خلال النصف الأول من العام الجاري والذي أظهر أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 92%.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، محمد هشام الرافعي، خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

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