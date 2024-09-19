ممثل الأمير يغادر البلاد للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

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