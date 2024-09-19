ممثل الأمير يغادر البلاد للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستقام في مدينة نيويورك.
وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم معالي وزير الخارجية عبدالله اليحيا والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ
د. مشعل الجابر وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
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