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ممثل الأمير يغادر البلاد للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/19/2024 3:05:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستقام في مدينة نيويورك.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم معالي وزير الخارجية عبدالله اليحيا والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ
د. مشعل الجابر وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

MENAFN19092024000130011022ID1108691014

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