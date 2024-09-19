هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 190 مشروعاً خيرياً في مصر

بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف إطلاق وتفقد 190 مشروعا خيريا وحالة إنسانية، من بينها بناء المنازل ومراكز تحفيظ القرآن وحفر الآبار الزراعية وعلاج الحالات المرضية وكفالة الأيتام وبناء مراكز للرعاية الصحية.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إنها تحرص على التواجد الميداني والإشراف المباشر على المشاريع والمبادرات الخيرية، وهو ما جعلها محط ثقة واهتمام آلاف المتبرعين وعلامة فارقة في ميادين الخير، مستمدة عزيمتها من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بأن يكون هذا البلد مصدراً للعطاء والخير.

وأضاف أن زيارة الوفد تأتي بالتزامن مع انطلاق حملة "الأيتام والرعاية الصحية" التي بدأتها الهيئة منذ أيام، بهدف تقديم يد العون للفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، ومساعدة المرضى، والأيتام الذين ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأحوال بعد غياب السند، إضافة إلى تفقد مشاريع الهيئة في ريف مصر، والتي أسهم فيها المحسنون والمحسنات من أبناء الإمارات.

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