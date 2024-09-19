استقرار سعر النفط في ظل مؤشرات على تراجع الطلب الأمريكي

استقرت أسعار النفط الخام

في بداية تعاملات اليوم الخميس في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون مؤشرات ضعف الطلب الأمريكي مقابل

خفض سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية أمس بمقدار نصف نقطة مئوية وهو ما يزيد على أغلب التوقعات التي كانت ربع نقطة مئوية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 74 دولار للبرميل، واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط

وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي من 71 دولار للبرميل، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الأمريكي على البنزين إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميا، كما تراجع استهلاك وقود الطائرات للأسبوع الثالث على التوالي بحسب بيانات

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس.

وتراجع سعر خام برنت بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب المخاوف من تباطؤ

الاقتصاد الصيني وزيادة الإمدادات العالمية.

وفي حين خفض مجلس الاحتياط الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قال جيروم باول رئيس المجلس إنه لا ينبغي لأحد اعتبار هذه الخطوة "مسار جديد" نحو خفض سريع للفائدة.

من ناحيته قال فاندانا هاري

مؤسس شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة

إن "ارتفاع أسعار النفط في بداية الأسبوع الحالي كان نتيجة لتوقعات خفض الفائدة الأمريكية".

وفي الشرق الأوسط قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

إن الحرب الإسرائيلية في لبنان دخلت "مرحلة جديدة"، وأن القوات الإسرائيلية ستنقل تركيزها من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، وهو ما يثير المخاوف من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني واحتمال اتساعها وتحولها إلى حرب إقليمية أكبر مع إيران وهو ما يؤثر على إمدادات النفط

من منطقة الشرق الأوسط التي تنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط.

وبحلول الساعة 12 و11 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة

سجل سعر خام برنت تغييرا طفيفا ليبلغ 73.67 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 70.81دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.





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