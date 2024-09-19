ملتقى النشر الرقمي في دبي يناقش تأثير الاقتصاد الرقمي على صناعة النشر

انطلق اليوم النسخة الثالثة لـ"ملتقى النشر الرقمي" الذي تنظمه "دبي للثقافة" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمتحف الاتحاد بدبي بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في دبي للثقافة، أهمية الملتقى، الذي يشهد هذا العام توسعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يركز على محاور رئيسية مثل علاقة النشر الرقمي بالأمن السيبراني، والملكية الفكرية، والحوكمة، وتأثير الاقتصاد الرقمي على صناعة النشر.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الملتقى أن التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أسهم في تنظيم بعض الجلسات وورش العمل التي تهدف إلى تسليط الضوء على تحديات وفجوات النشر الرقمي في الإمارات، والتفريق بين مفهومي النشر الرقمي والنشر الإلكتروني.

وأشار الحبسي إلى أن الملتقى يسعى إلى تقديم توصيات عملية من شأنها دعم تطور النشر الرقمي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية دبي ودولة الإمارات في أن تصبح عاصمة للاقتصاد الرقمي والإبداعي.

وقال إن "ملتقى النشر الرقمي" يعد جسرًا هامًا بين المثقفين، الناشرين، والخبراء في صناعة النشر الرقمي، ويهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويسعى إلى تمكين الأدباء والكتاب وتشجيعهم على تبني الأساليب الرقمية في نشر المعرفة والإبداع الأدبي.

وأضاف أن الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورًا ملحوظًا في المنصات الرقمية، مثل الكتب الإلكترونية والصوتية، مما يسهم في توسيع نطاق وصول الإصدارات الأدبية إلى الجمهور، وتعزيز صناعة النشر كجزء من الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، على الدور الحاسم الذي تلعبه ملتقيات النشر في دعم الكُتّاب والناشرين الإماراتيين موضحا أن هذه الملتقيات توفر منصات مثالية للتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في صناعة النشر، مما يتيح تبادل الأفكار والتجارب والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات التي تعزز جودة المحتوى وتحسن أعمال الناشرين.

وأشار إلى أن ملتقيات النشر تمنح الكُتّاب والناشرين الإماراتيين فرصة للتواصل مع أقرانهم من مختلف أنحاء العالم، مما يساعدهم على اكتساب رؤى جديدة حول أحدث الاتجاهات في صناعة النشر واستراتيجيات توزيع الكتب.

وشدد على أهمية دمج التطورات التقنية مع القيم الثقافية الأصيلة لضمان استدامة الأدب والتراث الثقافي في الإمارات مؤكدا أن النشر الرقمي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في ترويج الثقافة الإماراتية في الأسواق العالمية، مع ضمان توافر النسخ التقليدية للقارئ مشيرا إلى دور المكتبات العامة في رقمنه الأدب التراثي، مما يعزز الوصول إلى هذا المحتوى بوسائل حديثة.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز من انتشار المحتوى الرقمي من خلال تحسين جودة وكفاءة المحتوى، وتحليل سلوك القراء وتحديد تفضيلاتهم مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات مخصصة للنشر الرقمي، مما يعزز فعالية الوصول إلى الجمهور وتلبية متطلباتهم.

وتتضمن أجندة الملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل تهدف إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص في هذا المجال.