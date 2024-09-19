محادثات تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي اليوم

يلتقي، اليوم، كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية والخطط الأوروبية لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

يُذكر أن المحادثات السابقة بين مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانج وينتاو فشلت في تسوية الخلاف.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات صناعة السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب.

وتتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية، وردت على ذلك بالفعل، حيث أطلقت على سبيل المثال تحقيقاً في وارداتها من لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.

وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل مثيرة للجدل على السيارات الكهربائية الصينية ردا على الدعم الحكومي.

وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد وتبلغ 10% اعتباراً من 30 أكتوبر المقبل ولمدة 5 سنوات.

في الوقت نفسه، فإنه هناك حالة حذر متزايدة لدى دول الاتحاد الأوروبي من هذه الخطط.

ودعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبيك، يوم الثلاثاء الماضي، إلى حل سياسي للأزمة، قبل اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانج في برلين.

كما دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيث أخيراً لإعادة تقييم خطط فرض الرسوم الإضافية.

وقال سانشيث، خلال زيارته للصين في الأسبوع الماضي، وبعد اجتماعاته مع الرئيس شي جين بينج وكبار المسؤولين الصينيين: "لا نحتاج حرباً أخرى، وفي هذه الحال ستكون الحرب تجارية".

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