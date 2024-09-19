«التربية» تستطلع آراء الطلبة لتحسين تعلم «الصينية» بالمدارس الحكومية

تستطلع وزارة والتعليم آراء الطلبة حول تدريس اللغة الصينية في المدارس الحكومية من أجل تحسين برنامج تعليمها، وتقديم دعم أفضل لاحتياجات الطلاب والمعلمين، وذلك من خلال تعميمها استبياناً تربوياً تضمن 15 سؤالاً حول تجربة تعلم اللغة الصينية وما حققوه منذ إدخالها في الخطة الدراسية.

وتطبق 171 مدرسة حكومية مشروع تدريس اللغة الصينية، ويدرسها أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في مختلف مناطق الدولة، وذلك بحسب إحصاءات وزارة التربية ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات التي يتم جمعها ستساهم في تحسين جودة تعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات، مما يتيح فرصة لتطوير المناهج وطرائق التدريس، ويعد الاستبيان وسيلة قيمة للطلبة للتعبير عن تجاربهم وضمان تلقي الدعم اللازم الذي يمكنهم والمعلمون من تحقيق النجاح.

كفاءات

واستقطبت الوزارة معلمين ذوي كفاءات عالية في تدريس اللغة ووضعت مناهج أوصلت بها طلابها لخوض منافسات عالمية في اللغة الصينية، ووفرت أساليب قياس وتقييم داخلية وخارجية، وقارنتها بالنسب المعيارية مع مدارس الدول الأخرى، للارتقاء بمستوى طلابها في اللغة الصينية وتوفير الدعم اللازم للنهوض بمستوياتهم، ومنذ انطلاق المشروع في عام 2019 ساهم المشروع في حصول الطلبة على شهادة الكفاءة اللغوية في اللغة الصينية (من المستوى الأول إلى المستوى الرابع)، ووصول الطلبة إلى مراكز متقدمة في المسابقة الدولية مثل جسر الثقافة الصيني، بالإضافة إلى فهم الطلبة للتبادل الثقافي بين الدولتين، وبناء جسور من العلاقات مع الجامعات الصينية العريقة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي ومهارات التواصل والتفاعل الأكاديمي والحضاري بين الطلبة.

تجربة

ويهدف الاستبيان إلى جمع انطباعات الطلبة حول تجربتهم في تعلم اللغة الصينية، وذلك للمساعدة على تحسين البرنامج وتقديم دعم أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء، سواء تعلق الأمر بالطلاب المتفوقين أو المعلمين الموجهين، وتضمن الاستبيان أسئلة عن عدد سنوات دراسة اللغة الصينية، بالإضافة إلى عدد الحصص الأسبوعية المخصصة للغة الصينية ومدى كفاية هذه الحصص لتعلم اللغة بشكل فعال، والصعوبات التي يواجهها الطلبة في تعلم اللغة مثل النطق، القواعد، والمفردات، إلى جانب مدى ممارسة الطلبة للغة خارج الفصول الدراسية.

كما ركز الاستبيان على قياس التطور في مهارات التفكير النقدي، والتواصل، والتعاون، والإبداع منذ بدء تعلم الطلبة للغة الصينية، وقدم خمسة خيارات لتقييم مدى تقدمهم في هذه المهارات.