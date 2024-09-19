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مقتل شخصين خلال إطلاق نار بمقر «وايلدبيريز» بالقرب من الكرملين

9/19/2024 2:14:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل حارسا أمن وأصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار وقع في مقر أكبر بائع تجزئة على الإنترنت في روسيا، "وايلدبيريز "، الذي يقع بالقرب من الكرملين.

وقالت الشرطة، مساء أمس، إنه تم اعتقال ثلاثين شخصاً. وعلى إثر الحادث، وجهت مؤسسة "وايلدبيريز"، تاتيانا باكالشوك، اتهامات خطيرة ضد زوجها، زاعمةً أنه حاول الاستيلاء على الشركة مع مجموعة مسلحة.

وأفادت باكالشوك بأن الأفراد المسلحين، بقيادة زوجها فلاديسلاف، وصلوا فجأة إلى مقر الشركة. وعندما رفض حراس الأمن دخولهم، نشب صراع أدى إلى تبادل إطلاق النار.

من جانبه، ادعى فلاديسلاف باكالشوك أنه جاء للتفاوض بشأن بناء مستودع عندما تعرض هو ومرافقوه للهجوم.

وأصبح بائع التجزئة الروسي عبر الإنترنت "وايلدبيريز "، الذي أسسه الزوجان باكالشوك في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، منذ ذلك الحين أكبر بائع على الإنترنت في روسيا.

وأصبحت نزاعات الزوجين علنية في مايو عندما أعلنت تاتيانا عن اندماج مع وكالة الإعلانات "روس"، حيث تم تعيين رئيسها، روبرت ميرزويان، مديراً عاماً. ويقال إن الاندماج حصل على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونظراً للتحقيقات الجارية، لم تكشف الشرطة رسمياً عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في الحادث الذي وقع أمس.

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