الذهب يحافظ على مكاسبه بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب تقريبا عند 2562.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.

لكن باول قال إن الاقتصاد لا يزال قويا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 70 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني، وفرصة 30 بالمئة لخفض الفائدة 50 نقطة أساس.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية أمس الأربعاء، مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة.

وستترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولار.