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ستارلينك تٌطلق خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن

9/19/2024 12:24:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ستارلينك "المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك"، يوم الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.

وتهدف، بحسب الحكومة الشرعية، إلى تأمين الاتصالات العسكرية على غرار التجربة الأوكرانية، فضلا عن فتح نوافذ إلكترونية للتعليم عن بعد وتمكين الطلاب في مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي من الالتحاق بالدراسة النظامية.

وهنأت السفارة الأميركية اليمن على هذه الخطوة ووصفتها بأنها "إنجاز".

وقالت في تغريدة على منصة إكس مساء الأربعاء "تهانينا لليمن لكونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك"، مضيفة "يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصا جديدة وتدفع عجلة التقدم".

وقال وائل طرموم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالحكومية الشرعية، إنه تم إدخال خدمة ستارلينك (الانترنت الفضائي) رسميا يوم الأربعاء.

ونقلت رويترز عن طرموم "هذه الخطوة تأتي بعد قيام مؤسسة الاتصالات وشركة ستارلينك باستكمال كافة الإجراءات القانونية (...) والتوقيع على اتفاقية ترخيص الخدمة في مطلع يناير الماضي، لتصبح مؤسسة الاتصالات وكيلا معتمدا لشركة ستارلينك بالأراضي اليمنية".

ويهدف مشروع "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية أوالتي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، مما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية لرويترز، أن الخدمة ستقدم بأسعار مخفضة بنسبة 50%.

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