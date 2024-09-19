من لا يزال يعتمد على أجهزة البيجر في العصر الرقمي؟



رغم هيمنة الهواتف المحمولة كأداة اتصال رئيسية في العالم اليوم، ما زالت أجهزة الاتصال اللاسلكي المعروفة باسم "البيجر" تحتفظ بدورها الحيوي في بعض المجالات. فقد تراجع الطلب على هذه الأجهزة بعد أن بلغ ذروته في التسعينيات، لكنها لا تزال تستخدم على نطاق واسع بفضل متانتها وعمر بطاريتها الطويل.

في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تعتمد هيئة الصحة الوطنية على أجهزة البيجر بشكل كبير. وقال جراح كبير في أحد المستشفيات الكبرى إن هذه الأجهزة توفر وسيلة فعالة وغير مكلفة للتواصل الجماعي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإرسال رسائل لا تحتاج إلى ردود. وأوضح أن البيجر تُستخدم لتوجيه الأطباء والممرضات حول مهامهم ومواقعهم.

ومؤخراً، أصبحت أجهزة البيجر تتصدر عناوين الأخبار بعد أن تعرضت آلاف من هذه الأجهزة المستخدمة من قبل جماعة حزب الله للتفجير في لبنان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة ما يقرب من 3000. وأشار مصدر أمني لبناني إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي هو من زرع المتفجرات داخل الأجهزة.

في عام 2019، كانت هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة تستخدم حوالي 130 ألف جهاز بيجر، وهو ما يعادل أكثر من 10% من جميع أجهزة البيجر في العالم. لم تتوفر أرقام أحدث، لكن الأجهزة لا تزال تستخدم في أقسام الطوارئ لإرسال صفارات إنذار وبث رسائل صوتية لتنبيه الفرق الطبية في حالات الطوارئ، وهو ما لا يمكن تحقيقه بنفس الكفاءة باستخدام الهواتف المحمولة.

من جهة أخرى، لا يزال حزب الله يستخدم أجهزة البيجر كوسيلة اتصال بسيطة لتفادي تتبعها من قبل إسرائيل. تعتبر أجهزة البيجر أصعب في التتبع مقارنة بالهواتف الذكية التي ترسل بياناتها إلى الشبكة وتظل متصلة بالأبراج الخلوية.

ورغم تراجع استخدامها بين المجرمين، الذين انتقلوا إلى الهواتف المحمولة القابلة للتخلص منها، فإن الطلب على أجهزة البيجر يشهد ارتفاعاً في قطاع الرعاية الصحية. بلغ حجم سوق أجهزة البيجر العالمية 1.6 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% حتى عام 2030، مع أكبر الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا.

تظل أجهزة البيجر أداة حيوية في بعض القطاعات، إذ تستمر في تقديم خدمات مهمة حيث توفر الاتصال الفعّال والمستمر.

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