تايوان تراقب عن كثب تورط شركة محلية في تفجيرات أجهزة البيجر لحزب الله اللبناني

قال الدفاع التايواني إن فريق الأمن الوطني في البلاد "يولي اهتمامًا كبيرًا" لتفجير آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) الذي استهدف جماعة حزب الله في لبنان، وذلك بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة.

وقالت شركة جولد أبولو، ومقرها في تايوان، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست ولديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وقال وزير الدفاع التايواني ولنجتون كو للصحفيين في تايبيه إن الحكومة تراقب التطورات عن كثب.

وأضاف كو، دون الخوض في التفاصيل، "بعد ورود الخبر، علمت أن أجهزة الأمن الوطني المعنية تولي الأمر اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحالي". وكان كو يتحدث أمس الأربعاء في تصريحات كان محظورًا نشرها قبل اليوم الخميس.

وتعهدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران بالثأر من إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت يوم الثلاثاء وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا فضلًا عن إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

ولا تقيم إسرائيل، مثل معظم البلدان، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تعتبرها الصين إقليمًا تابعًا لها. لكن الجانبين يحتفظان بسفارتين بحكم الأمر الواقع ويتمتعان بعلاقات وثيقة، وإن كانت غير رسمية.

وسارعت تايبيه بإدانة الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل الحرب على غزة، وأبدت دعمًا قويًا وتعاطفًا مع إسرائيل.

وقال مبعوث إسرائيل في تايبيه العام الماضي إن تايوان تعد "صديقًا جيدًا" تثمن إسرائيل دعمه، لكن رد الصين على هجوم السابع من أكتوبر كان "مقلقًا".

وعندما سئل كو عما إذا كانت إسرائيل قد أبلغت تايوان مسبقًا بشأن الانفجارات أو ما إذا كان هناك تبادل أمني أو استخباراتي بين الجانبين، قال إن تايبيه ليس لديها هذا النوع من العلاقات مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سون لي فانغ، الذي كان يجلس بجانب كو، إن المعلومات المعلنة من الشركة هي أنها لم تصنع أجهزة الاتصال.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدولي، فإن تايبيه تريد نوعًا من التعاون يساعد في الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان، و"ليس النوع الذي ينطوي على أي أعمال استفزازية محتملة خارج المنطقة".