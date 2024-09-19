أمريكا: قراصنة إيرانيون أرسلوا مواد مسروقة من حملة ترامب إلى معسكر بايدن

قالت وكالات أمريكية إن متسللين إلكترونيين إيرانيين أرسلوا رسائل عبر البريد الإلكتروني تحتوي على مواد مسروقة من حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد إلى أشخاص مشاركين في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من السباق الرئاسي.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية في بيان مشترك أن ذلك جاء ضمن جهود أوسع نطاقا من طهران تهدف للتأثير على الانتخابات الأمريكية التي تجرى في الخامس من نوفمبر.

وجاء في البيان المشترك أنه "علاوة على ذلك، واصلت الجهات السيبرانية الخبيثة الإيرانية جهودها منذ يونيو لإرسال مواد مسروقة وغير علنية مرتبطة بحملة الرئيس السابق ترامب إلى المؤسسات الإعلامية الأمريكية".

وأضافت الوكالات الأمريكية أن "هذا النشاط السيبراني الخبيث هو أحدث مثال على نهج إيران متعدد الجوانب... لإثارة الخلاف وتقويض الثقة في عمليتنا الانتخابية".

وذكرت الوكالات أنه لا توجد معلومات حتى الآن تشير إلى رد مستقبلي الرسائل، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة المواد المسروقة.

وفي أغسطس، اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن عمليات إلكترونية ضد حملتي المرشحين الأمريكيين للرئاسة واستهداف الأمريكيين بعمليات تأثير تهدف إلى تأجيج الشقاق السياسي.

وتنفي طهران التدخل في الشأن الأمريكي.

وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء إن أحدث الاتهامات من واشنطن "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت "إيران ليس لديها أي دافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأمريكية".

وذكر بيان الأجهزة الأمريكية أن أطرافا سيبرانية خبيثة أرسلت رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها إلى أفراد في حملة بايدن في أواخر يونيو

وأوائل يوليو تموز تحتوي على مقتطف نصي من مواد مسروقة من حملة ترامب.

وانسحب بايدن من السباق الرئاسي في 21 يوليو ، وحلت نائبته كاملا هاريس محله لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي. وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب وهاريس يخوضان سباقا متقاربا.

وقالت حملة ترامب في بيان إن هاريس وبايدن يجب أن يكشفا عما إذا كانا قد استخدما المواد التي تعرضت للقرصنة "لإيذاء" الرئيس الأمريكي السابق.

وفي وقت لاحق، قال ترامب خلال تجمع حاشد مساء أمس إن إيران اخترقت حملته لمساعدة الديمقراطيين، واصفا ذلك بأنه تدخل أجنبي في الانتخابات.

وقال متحدث باسم حملة هاريس عقب صدور بيان الوكالات الأمريكية "ليس لدينا علم بإرسال أي مواد مباشرة إلى الحملة.. تم استهداف عدد قليل من الأفراد على بريدهم الإلكتروني الشخصي بواسطة ما يبدو أنها رسائل غير مرغوب فيها أو محاولة تصيد احتيالي".

وتقول طهران أيضا إن واشنطن تدخلت في شؤونها على مدى عقود، بما يشمل انقلابا عام 1953 على رئيس للوزراء وحتى اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني عام 2020.