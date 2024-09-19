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آيكوم اليابانية: لا يمكننا تأكيد شحن منتج لاسلكي مرتبط بانفجارات لبنان

9/19/2024 12:13:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان.

وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا.

وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

كانت الشركة
المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي، أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها تحقق في تقارير تفيد بانفجار أجهزة راديو ثنائية الاتجاه تحمل شعارها في لبنان.

وأكدت الشركة، المدرجة في بورصة طوكيو، في بيان رسمي أنها ستنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني بمجرد توفر نتائج التحقيق.

هذه الأحداث جاءت بعد سلسلة من الانفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية محمولة تابعة لجماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، في أكثر الأيام دموية منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام.

وقد أضافت هذه الانفجارات إلى التوترات المتصاعدة غداة وقوع انفجارات مشابهة في أجهزة اتصال تعرف باسم "بيجر" تخص الجماعة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة هذه الأجهزة.

الانفجارات التي وقعت يوم الأربعاء في لبنان أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. فيما ارتفع عدد القتلى في انفجارات يوم الثلاثاء إلى 12، بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وقد أظهرت الصور التي نشرت لأجهزة الاتصال المنفجرة لوحات داخلية تحمل شعار "آيكوم" و"صنع في اليابان"، مما زاد من الشكوك حول تورط هذه الأجهزة في التفجيرات.


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