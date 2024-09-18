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الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارىء الوطنية فيما يتعلق بالتهديدات الارهابية

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 18 – 9 (كونا) –- أعلن البيت الأبيض اليوم الاربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام واحد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب.
وقال بايدن في رسالة بعث بها الى الكونغرس الامريكي ونشرها البيت الأبيض ان "تصرفات مرتكبي الإرهاب أو الذين يهددون بارتكابه أو يدعمونه تشكل تهديدا مستمرا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة".
واضاف الرئيس الأمريكي "لذلك قررت انه من الضروري استمرار حالة الطوارىء الوطنية المعلنة في 2001 للتعامل مع تهديدات مثل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في نيويورك وبنسلفانيا ووزارة الدفاع والتهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قد اعلن في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية بعد اعتداءات 11 سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 23 عاما. (النهاية)

ا م م / ر ج



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