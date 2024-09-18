الرئيس الامريكي يمدد حالة الطوارىء الوطنية فيما يتعلق بالتهديدات الارهابية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 18 – 9 (كونا) –- أعلن البيت الأبيض اليوم الاربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام واحد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب.
وقال بايدن في رسالة بعث بها الى الكونغرس الامريكي ونشرها البيت الأبيض ان "تصرفات مرتكبي الإرهاب أو الذين يهددون بارتكابه أو يدعمونه تشكل تهديدا مستمرا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة".
واضاف الرئيس الأمريكي "لذلك قررت انه من الضروري استمرار حالة الطوارىء الوطنية المعلنة في 2001 للتعامل مع تهديدات مثل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في نيويورك وبنسلفانيا ووزارة الدفاع والتهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش قد اعلن في ذلك الوقت حالة الطوارئ الوطنية بعد اعتداءات 11 سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 23 عاما. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN18092024000071011013ID1108690712
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