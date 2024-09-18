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أمين مجلس التعاون يرحب بالقرار الأممي بشأن إنهاء وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام في بيان إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأكد البديوي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيامها مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته. (النهاية)

ع ش / ر ج



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