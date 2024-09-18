أمين مجلس التعاون يرحب بالقرار الأممي بشأن إنهاء وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 18 - 9 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام في بيان إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأكد البديوي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيامها مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته. (النهاية)
ع ش / ر ج
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