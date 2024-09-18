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واشنطن: لا زلنا نؤمن بالمسار السلمي لإنهاء الحرب في غزة ونقر بصعوبته

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها لا تزال تؤمن بالمسار السلمي لإنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وترى أن المفاوضات هي الحل الأفضل لتحقيق ذلك.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "إن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار لا يتسم موقفه حتى الآن بالجدية ولكن سنمضي قدما".
وأضاف كيربي أن واشنطن "تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن" مشيرا إلى أنها "تود أن ترى نهاية الحرب في غزة وكل ما فعلناه كان في سياق منع التصعيد".
وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخاطب الأمم المتحدة ويطرح تصوراته بشأن الحرب في غزة وفي أوكرانيا والسودان لافتا الى أن بلاده "تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار ومحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات لكننا نقر بصعوبة ذلك ونواصل العمل ولا شيء تغير في مساعينا بهذا الخصوص".
وأوضح المتحدث أن واشنطن لا تزال تعتقد أن "أفضل طريقة لإعادة الرهائن هو اتفاق بين (حماس) وإسرائيل" مضيفا أن الولايات المتحدة "مستمرة في دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد الحالي". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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