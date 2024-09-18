واشنطن: لا زلنا نؤمن بالمسار السلمي لإنهاء الحرب في غزة ونقر بصعوبته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها لا تزال تؤمن بالمسار السلمي لإنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وترى أن المفاوضات هي الحل الأفضل لتحقيق ذلك.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "إن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار لا يتسم موقفه حتى الآن بالجدية ولكن سنمضي قدما".
وأضاف كيربي أن واشنطن "تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن" مشيرا إلى أنها "تود أن ترى نهاية الحرب في غزة وكل ما فعلناه كان في سياق منع التصعيد".
وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخاطب الأمم المتحدة ويطرح تصوراته بشأن الحرب في غزة وفي أوكرانيا والسودان لافتا الى أن بلاده "تعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار ومحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات لكننا نقر بصعوبة ذلك ونواصل العمل ولا شيء تغير في مساعينا بهذا الخصوص".
وأوضح المتحدث أن واشنطن لا تزال تعتقد أن "أفضل طريقة لإعادة الرهائن هو اتفاق بين (حماس) وإسرائيل" مضيفا أن الولايات المتحدة "مستمرة في دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد الحالي". (النهاية)
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