الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 18 - 9 (كونا) أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء "بالدلالة المهمة" لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عام واحد.
وقال الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنه بتصويت 124 دولة لصالح مشروع القرار فإن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت بقوة التزامها بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة" وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي "الثابت والذي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967 ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ما لم يتم الاتفاق على ذلك" مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "سلام دائم ومستدام". (النهاية)
ا ر ن / ر ج
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