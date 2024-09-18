Thursday, 19 September 2024 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 9 (كونا) أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء "بالدلالة المهمة" لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عام واحد.
وقال الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنه بتصويت 124 دولة لصالح مشروع القرار فإن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت بقوة التزامها بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة" وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي "الثابت والذي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967 ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ما لم يتم الاتفاق على ذلك" مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "سلام دائم ومستدام". (النهاية)

ا ر ن / ر ج



MENAFN18092024000071011013ID1108690709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث