البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 18 - 9 (كونا) -- أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس الى 5 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ان ذلك يأتي اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي. (النهاية)
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