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البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس الى 5 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس) ان ذلك يأتي اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي. (النهاية)

ع ش / ر ج



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