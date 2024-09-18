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مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 9 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الاربعاء خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطةأساس من 6 بالمئة إلى 50ر5 بالمئة بدءا من تاريخ 19 سبتمبر 2024.
وقال المصرف البحريني في بيان ان هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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