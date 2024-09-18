مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 18 - 9 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الاربعاء خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطةأساس من 6 بالمئة إلى 50ر5 بالمئة بدءا من تاريخ 19 سبتمبر 2024.
وقال المصرف البحريني في بيان ان هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN18092024000071011013ID1108690707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.