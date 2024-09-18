(باريس سان جيرمان) يهزم (جيرونا) بهدف نظيف في دوري أبطال اوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 18 - 9 (كونا) -- فاز (باريس سان جيرمان) الفرنسي على ضيفه (جيرونا) الاسباني بهدف نظيف اليوم الاربعاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم
بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب (بارك دو برانس) في العاصمة الفرنسية من دون أهداف لكن الفريق الباريسي نجح في آخر دقيقة من الشوط الثاني بخطف نقاط الفوز بعد ان سدل الارجنتيني باولو غازانيجا من فريق (جيرونا) هدفا بالخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة حصد (باريس سان جيرمان) النقاط الثلاث الأولى بالمسابقة حيث من المقرر ان يلتقي مع (ارسنال) الانجليزي يالجولة الثانية في 1 أكتوبر المقبل. (النهاية)
م ع / ر ج
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