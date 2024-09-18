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(باريس سان جيرمان) يهزم (جيرونا) بهدف نظيف في دوري أبطال اوروبا

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 9 (كونا) -- فاز (باريس سان جيرمان) الفرنسي على ضيفه (جيرونا) الاسباني بهدف نظيف اليوم الاربعاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بنظامه الجديد.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب (بارك دو برانس) في العاصمة الفرنسية من دون أهداف لكن الفريق الباريسي نجح في آخر دقيقة من الشوط الثاني بخطف نقاط الفوز بعد ان سدل الارجنتيني باولو غازانيجا من فريق (جيرونا) هدفا بالخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة حصد (باريس سان جيرمان) النقاط الثلاث الأولى بالمسابقة حيث من المقرر ان يلتقي مع (ارسنال) الانجليزي يالجولة الثانية في 1 أكتوبر المقبل. (النهاية)

م ع / ر ج



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