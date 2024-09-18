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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن تعطيل شبكة روبوتات صينية يديرها قراصنة

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(اف بي آي) اليوم الأربعاء أنه وبالتعاون مع بعض الشركاء قام بتعطيل شبكة روبوتات صينية كانت تديرها مجموعة قراصنة برعاية من الحكومة الصينية واستهدفت كيانات أمريكية.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في كلمة خلال قمة (أسبن) السيبرانية لعام 2024 في واشنطن نشرها المكتب على موقعه إن "الروبوتات استهدفت الأجهزة المتصلة بالإنترنت كأجهزة التخزين والكاميرات وأجهزة تسجيل الفيديو لاختراق أنظمة الضحايا وسرقة بياناتهم السرية".
وأضاف كريستوفر أنه تم تحديد آلاف الأجهزة المتأثرة بهذا الاختراق "وبإذن من المحكمة أصدرنا أوامر لإزالة البرامج الضارة منها وتخليصها من قبضة الصين".
وأشار إلى أن استهداف مجموعة القراصنة "شمل كذلك منظمات في القطاعين العام والخاص فضلا عن أوساط أكاديمية ووسائل إعلام موضحا أن ما يقارب نصف الأجهزة التي تضررت توجد في الولايات المتحدة.
وكشف راي عن أن الهوية الحقيقية لمجموعة القراصنة هي شركة أمن معلومات تعرف باسم مجموعة (غروب تكنولوجي انتغريتي) وأن رئيسها "اعترف علنا بأن شركته جمعت لسنوات معلومات استخباراتية وأجرت استطلاعات لصالح وكالات الأمن الحكومية الصينية".
وأزضح أن "الحكومة الصينية تستمر في استهداف المنظمات والبنيات الأساسية الحيوية لدينا إما بأيديها أو من خلال وكلائها لكننا سنستمر في العمل مع شركائنا لتحديد أنشطتهم الخبيثة وتعطيل حملات القرصنة وإلقاء الضوء عليها".
وتعتبر الصين منافسا قويا للولايات المتحدة في تصنيع الروبوتات وبناء أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لامتلاكها ما يكفي من البنية التحتية.
وكثيرا ما تتهم واشنطن بكين برعاية الهجمات السيبرانية ضد كيانات أمريكية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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