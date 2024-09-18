مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن تعطيل شبكة روبوتات صينية يديرها قراصنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي(اف بي آي) اليوم الأربعاء أنه وبالتعاون مع بعض الشركاء قام بتعطيل شبكة روبوتات صينية كانت تديرها مجموعة قراصنة برعاية من الحكومة الصينية واستهدفت كيانات أمريكية.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي في كلمة خلال قمة (أسبن) السيبرانية لعام 2024 في واشنطن نشرها المكتب على موقعه إن "الروبوتات استهدفت الأجهزة المتصلة بالإنترنت كأجهزة التخزين والكاميرات وأجهزة تسجيل الفيديو لاختراق أنظمة الضحايا وسرقة بياناتهم السرية".
وأضاف كريستوفر أنه تم تحديد آلاف الأجهزة المتأثرة بهذا الاختراق "وبإذن من المحكمة أصدرنا أوامر لإزالة البرامج الضارة منها وتخليصها من قبضة الصين".
وأشار إلى أن استهداف مجموعة القراصنة "شمل كذلك منظمات في القطاعين العام والخاص فضلا عن أوساط أكاديمية ووسائل إعلام موضحا أن ما يقارب نصف الأجهزة التي تضررت توجد في الولايات المتحدة.
وكشف راي عن أن الهوية الحقيقية لمجموعة القراصنة هي شركة أمن معلومات تعرف باسم مجموعة (غروب تكنولوجي انتغريتي) وأن رئيسها "اعترف علنا بأن شركته جمعت لسنوات معلومات استخباراتية وأجرت استطلاعات لصالح وكالات الأمن الحكومية الصينية".
وأزضح أن "الحكومة الصينية تستمر في استهداف المنظمات والبنيات الأساسية الحيوية لدينا إما بأيديها أو من خلال وكلائها لكننا سنستمر في العمل مع شركائنا لتحديد أنشطتهم الخبيثة وتعطيل حملات القرصنة وإلقاء الضوء عليها".
وتعتبر الصين منافسا قويا للولايات المتحدة في تصنيع الروبوتات وبناء أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لامتلاكها ما يكفي من البنية التحتية.
وكثيرا ما تتهم واشنطن بكين برعاية الهجمات السيبرانية ضد كيانات أمريكية. (النهاية)
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