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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/18/2024 11:55:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يرعى ويحضر حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء وذلك في قصر بيان.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط شخص بحوزته نحو 12 كيلوغراما من المواد المخدرة و30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع (ليريكا).

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.

بيروت - لبنان يشهد موجة جديدة من تفجير اجهزة الاتصالات أدت إلى مقتل شخص وسقوط عدة جرحى لكن الحصيلة ارتفعت في وقت لاحق الى 14 قتيلا مع اصابة أكثر من 450 شخصا.

غزة - السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة تعلن استشهاد ثمانية فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في حي (الشجاعية) شرق مدينة غزة.

واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يعلن خفض سعر الفائدة الأمريكية ب50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح من 75ر4 الى 5 بالمئة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

لندن - الخارجية البريطانية تعلن استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين ردا على ما وصفتها ب"الحملة العدوانية العلنية المتعمدة والخبيثة التي تشنها روسيا ضدها". (النهاية) ر ج

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