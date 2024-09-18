موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يرعى ويحضر حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء وذلك في قصر بيان.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط شخص بحوزته نحو 12 كيلوغراما من المواد المخدرة و30 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع (ليريكا).
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
بيروت - لبنان يشهد موجة جديدة من تفجير اجهزة الاتصالات أدت إلى مقتل شخص وسقوط عدة جرحى لكن الحصيلة ارتفعت في وقت لاحق الى 14 قتيلا مع اصابة أكثر من 450 شخصا.
غزة - السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة تعلن استشهاد ثمانية فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في حي (الشجاعية) شرق مدينة غزة.
واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يعلن خفض سعر الفائدة الأمريكية ب50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح من 75ر4 الى 5 بالمئة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.
لندن - الخارجية البريطانية تعلن استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين ردا على ما وصفتها ب"الحملة العدوانية العلنية المتعمدة والخبيثة التي تشنها روسيا ضدها". (النهاية) ر ج
MENAFN18092024000071011013ID1108690704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.