((السلام)) يستقبل المشاركين في برنامج ((إثراء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مؤخراً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لمؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تعليمية‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تعريفهم‭ ‬بكيفية‭ ‬سير‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والعمليات‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وقام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬محاضرة‭ ‬عامة‭ ‬لتعريف‭ ‬المجموعة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬بمختلف‭ ‬مهام‭ ‬وأعمال‭ ‬إدارات‭ ‬البنك‭ ‬وأقسامه‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاعهم‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬وتمت‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أسئلة‭ ‬واستفسارات‭ ‬الطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬فهمهم‭ ‬للأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وقطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬منى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لتؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب،‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لتمكننا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للوصول‭ ‬بقدراتهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‮»‬‭ ‬مرحلتين،‭ ‬وهو‭ ‬مخصص‭ ‬للطلبة‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و15‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭: ‬ورش‭ ‬عملية،‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية،‭ ‬تحديات‭ ‬ومعسكرات‭ ‬ويوم‭ ‬رياضي‭ ‬وفنون‭ ‬وحرف‭ ‬يدوية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬آداب‭ ‬السلوك‭ ‬وحُسن‭ ‬التصرف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ختامية‭.‬

ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬التزامه‭ ‬بتوعية‭ ‬جيل‭ ‬المستقبل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تبني‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعليم‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬منصة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬أيدي‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وتدعم‭ ‬المبادرة‭ ‬أيضًا‭ ‬المبدأ‭ ‬التوجيهي‭ ‬‮«‬متضامنين‭ ‬مع‭ ‬مجتمعنا‭ ‬نمضي‭ ‬قدمًا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيُسهم‭ ‬بتهيئة‭ ‬أجيال‭ ‬واعية‭ ‬متسلحة‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬وجاهزة‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مستقبلاً‭.‬