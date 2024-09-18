((السلام)) يستقبل المشاركين في برنامج ((إثراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل بنك السلام مؤخراً مجموعة من منتسبي برنامج «إثراء» التابع لمؤسسة المبرّة الخليفية وذلك في زيارة تعليمية هدفت إلى تعريفهم بكيفية سير عمل مؤسسات القطاع المصرفي والعمليات اليومية في البنك بشكل خاص.
وقام عدد من موظفي البنك بتقديم محاضرة عامة لتعريف المجموعة المؤلفة من 11 طالباً وطالبة بمختلف مهام وأعمال إدارات البنك وأقسامه بهدف إطلاعهم على البيئة العملية في البنك، وتمت الإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات الطلبة، وذلك لتعزيز فهمهم للأعمال المصرفية بشكل عام وقطاع الصيرفة الإسلامية بشكل خاص.
وبهذه المناسبة، صرّحت منى البلوشي رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام قائلة: «تأتي هذه المبادرة لتؤكد حرصنا على دعم التنمية المجتمعية عن طريق الاستثمار في الشباب، وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بالقطاع المالي، وذلك ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ونحن سعداء لتمكننا من دعم أهداف مؤسسة المبرة الخليفية التي تسعى إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي، وتمكين الشباب البحريني للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات».
ويتضمن برنامج «إثراء» مرحلتين، وهو مخصص للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عامًا، حيث يشتمل على: ورش عملية، زيارات ميدانية، تحديات ومعسكرات ويوم رياضي وفنون وحرف يدوية وتطبيقات عملية في آداب السلوك وحُسن التصرف، بالإضافة إلى مشاريع ختامية.
ويؤكد بنك السلام التزامه بتوعية جيل المستقبل عن طريق تبني مثل هذه المبادرات التي تركز على الابتكار والتعليم ضمن إطار منصة المسؤولية الاجتماعية «أيدي السلام». وتدعم المبادرة أيضًا المبدأ التوجيهي «متضامنين مع مجتمعنا نمضي قدمًا»، وهو ما سيُسهم بتهيئة أجيال واعية متسلحة بالعلم والمعرفة وجاهزة لدخول سوق العمل مستقبلاً.
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