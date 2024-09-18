ضمن مبادرة ((مهارات البحرين))((تمكين)) يطلق تقارير المهارات لأربعة قطاعات اقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» إطلاق أربعة تقارير جديدة للمهارات لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الوطني والتي تتضمن كلا من قطاع الرعاية الصحية وقطاع النقل والخدمات اللوجستيّة وقطاع التجزئة وقطاع التشييد والعقارات وذلك كجزء من مبادرة «مهارات البحرين».
وتهدف هذه التقارير إلى تزويد المختصين العاملين في القطاعات المعنية، أو الذين سيلتحقون بها مستقبلًا، برؤى واضحة حول التطورات والتغيرات في المهارات المطلوبة لهذه القطاعات مع تسليط الضوء على مسارات النمو والتطور الوظيفي، بالإضافة إلى تحديد الأدوار الوظيفية ضمن هذه القطاعات والمطلوبة من سوق العمل.
وتتضمن التقارير تحليلاً شاملاً لاحتياجات القطاعات الأربعة في مملكة البحرين من خلال دراسة كاملة تم إعدادها بالتعاون مع فرق العمل التي تم تشكيلها والتي ضمت ممثلين من القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم الأكاديمي ومراكز التدريب والتأهيل بالإضافة إلى استخدام بيانات سوق العمل.
وفي هذا السياق، صرح عامر مرهون، مدير عام مبادرة «مهارات البحرين»: «إن إطلاق هذه التقارير يعكس التزامنا بدعم الكوادر الوطنية البحرينية عبر توفير بيانات ورؤى شاملة حول المهارات المطلوبة والوظائف التي من المتوقع أن تكون مطلوبة مستقبلاً في عدد القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع التجزئة وقطاع التشييد والعقارات. نسعى في مهارات البحرين لتوفير هذه المعلومات بطرق مبسطة وسهلة الوصول من أجل المساهمة في التوجيه الأمثل للكفاءات البحرينية والمؤسسات ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مما يعزز من تنافسية المواطنين ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة».
وأوضحت هذه التقارير وجود فرص واعدة للبحرينيين في مختلف القطاعات، حيث كشفت عن حاجة هذه القطاعات إلى تعزيز الكفاءات المحلية لمواكبة التوسع الاقتصادي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. كما أشارت التقارير إلى وجود مسارات مهنية مرنة تتيح فرصًا للنمو والتطور الوظيفي في هذه القطاعات كما تناولت تفاصيل محددة بشأن الوظائف المطلوبة في كل قطاع، والتي من المتوقع أن تكون أساسية في المستقبل، مع التركيز على المهارات اللازمة لكل منها، مؤكداً أهمية تطوير المهارات الرقمية والتكيف مع التحولات في سوق العمل لتلبية احتياجات المستقبل. ومن شأن مخرجات هذه التقارير أن تدعم جهود تمكين في تصميم البرامج والمبادرات اللازمة لتأهيل الكوادر البحرينية للوظائف والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
MENAFN18092024000055011008ID1108690678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.