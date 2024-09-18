(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشعب الفلسطيني في أرض المقدس وغزة الذي يقاوم اعتداءات الجيش الاسرائيلي المجرم شعب يستحق منا الوقوف معه بالدعم والمساندة والقلم، وهذا أبسط الأشياء أن نقف معه حتى تحقيق السلام أو النصر أو الموت لأنهم يسرقون أرض فلسطين ويستبيحون دماء شعبه العربي المسلم ويدمرون البيوت والمدارس والمساجد والمستشفيات ويقتلون الأطفال والنساء والمسنين ويدعون إلى معاهدات السلام. هذه هي ابسط اعمال الجيش الاسرائيلي المجرم الذي يقوم بالإبادة الجماعية في غزة ومدن فلسطينية ويرتكب جرائم بشعة ضد الإنسانية تحت نظر وسمع دول العالم وجمعياته الأممية والحقوقية.
إسرائيل ترتكب عدوانا همجيا عنيفا حيث بينت وكالة الصحة العالمية أنه «لا يوجد أحد أو مكان آمن في غزة» وذكرت اليونسيف أن غزة أخطر مكان في الأرض بالنسبة للأطفال، وقد تجاهل جيش الاحتلال المجرم القانون الانساني الدولي بشكل صارخ فارتكبوا المجازر ضد المدارس والملاجئ والمنازل والمستشفيات.
اوقفوا الحرب على غزة وانشروا السلام الشامل والعادل، أوقفوا حرب الابادة والمجاعة ومحاولة فرض الاحلال الديني علي الاقصي، فالمشروع الصهيوني هو تغيير هوية الاقصي وابادة وتهجير اهالي غزة وسوف يأتي يوم ينتصر فيه الشعب المظلوم والمقهور علي امبراطورية الشر العالمية.
أبدع الشاعر نزار قباني حين قال:
يا تلاميذ غزة علمونا
بعض ما عندكم فنحن نسينا
يا تلاميذ غزة لا تبالوا
اذاعتنا ولا تسمعونا
اضربوا اضربوا بكل قواكم
واحزموا امركم ولا تسألونا
اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة وعظم البلاء ففرج عن أهل غزة يا رب الأرض والسماء، اللهم أمنا وأمانا وإيمانا سلما وسلاما وسكينة واطمئنانا، اللهم عفوا وعافية ورحمة ونصرا وعزا وتمكينا لأهلنا المستضعفين في غزة يا رب العرش العظيم.
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