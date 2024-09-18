الشعب الفلسطيني في أرض المقدس وغزة الذي يقاوم اعتداءات الجيش الاسرائيلي المجرم شعب يستحق منا الوقوف معه بالدعم والمساندة والقلم، وهذا أبسط الأشياء أن نقف معه حتى تحقيق السلام أو النصر أو الموت لأنهم يسرقون أرض فلسطين ويستبيحون دماء شعبه العربي المسلم ويدمرون البيوت والمدارس والمساجد والمستشفيات ويقتلون الأطفال والنساء والمسنين ويدعون إلى السلام. هذه هي ابسط الجيش الاسرائيلي المجرم الذي يقوم بالإبادة الجماعية في غزة ومدن فلسطينية ويرتكب جرائم بشعة ضد الإنسانية تحت نظر وسمع دول العالم وجمعياته الأممية والحقوقية.

إسرائيل ترتكب عدوانا همجيا عنيفا حيث بينت وكالة الصحة العالمية أنه «لا يوجد أحد أو مكان آمن في غزة» وذكرت اليونسيف أن غزة أخطر مكان في الأرض بالنسبة للأطفال، وقد تجاهل جيش الاحتلال المجرم القانون الانساني الدولي بشكل صارخ فارتكبوا المجازر ضد المدارس والملاجئ والمنازل والمستشفيات.

اوقفوا الحرب على غزة وانشروا السلام الشامل والعادل، أوقفوا حرب الابادة والمجاعة ومحاولة فرض الاحلال الديني علي الاقصي، فالمشروع الصهيوني هو تغيير هوية الاقصي وابادة وتهجير اهالي غزة وسوف يأتي يوم ينتصر فيه الشعب المظلوم والمقهور علي امبراطورية الشر العالمية.

أبدع الشاعر نزار قباني حين قال:

يا تلاميذ غزة علمونا

بعض ما عندكم فنحن نسينا

يا تلاميذ غزة لا تبالوا

اذاعتنا ولا تسمعونا

اضربوا اضربوا بكل قواكم

واحزموا امركم ولا تسألونا

اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة وعظم البلاء ففرج عن أهل غزة يا رب الأرض والسماء، اللهم أمنا وأمانا وإيمانا سلما وسلاما وسكينة واطمئنانا، اللهم عفوا وعافية ورحمة ونصرا وعزا وتمكينا لأهلنا المستضعفين في غزة يا رب العرش العظيم.









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