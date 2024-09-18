يسعى الإنسان بطبعه ـ وربما بمحض رغبته ـ إلى ترك الأثر موصولا بعد موته، وممتدا بعد وفاته.. ليبقى ذكره باقيا ما دامت الدنيا.والرهان الأكبر هو أن يكون ذاك الأثر المؤمل ذا «تأثير» وذا فاعلية وسطوة تشبه روحه، تفيض بسيماه كبصمة تنقل توقيعه، وختم يتركه وداعا لمن خلفه، وشهادة أنه مر من هنا، مر.. وهذا الأثر.فمما لا شك فيه أن صاحب الخلق الحسن من أعلى الناس منزلة عند الله تعالى، ومن أعظمهم أجرا.وعلى العبد أن يسعى في اكتساب محاسن الأخلاق وأن يتخلى عن مساوئ الأخلاق، وإذا كان مستقرا في نفوس بني آدم أن تغيير الأخلاق التي طبعت عليها النفس من أشق وأصعب الأمور، لكن ذلك ليس متعذرا ولا مستحيلا.بل إن العبد إذا أخذ بالأسباب وجاهد واجتهد وفقه الله تعالى لاكتساب محاسن الأخلاق.ولا شك في أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأخلاق والإيمان، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فالعقيدة الصحيحة تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق من صدق، وكرم، وحلم، ونحو ذلك. وهذه العقيدة الصحيحة تمنعه من كثير من مساوئ الأخلاق من طغيان وكذب وكبر وجهل وظلم وخبث ونفاق، وغيرها.وقد قيل:قد مات قوم وما ماتت فضائلهم..وعاش قوم وهم في الناس أموات!لذلك، فإنه من اللائق أن ندرك باكرا أن الموت الحقيقي ليس هو موت الأجساد، وغياب الأبدان، إنما الموت هو موت الذكر الطيب، وانعدام حسن الأثر.فلطالما كان الذكر الحسن ملازما لأولئك الذين تركوا آثارهم النيرة حيثما مروا، شيئا من فكرهم ومشاعرهم وأقوالهم وأفعالهم وعلمهم، ولربما حتى بشذى أرواحهم فقط فهي بركة تحل حيثما حلوا.. وليس ذلك إلا لأنهم نثروا الطيب أينما كانوا، وظل عطرهم عابقا في الأرجاء في حياتهم وبعد مماتهم.فلا يعدم مرورهم من خلق رفيع، أو لطف يصيب، أو عطاء يقدم بقلب رحيم وحب للخير والإحسان، أو علم ينشر بعقل رزين وحكمة بالغة، أو نور يبدد الظلمات.فمقامهم عال يعرف، واسمهم بالطيب يذكر، في حياتهم، وبعد مماتهم.وهذا ـ لعمري ـ لهو الأثر الباقي، والإحسان المستمر، والحياة الحقة، والكرامة الممتدة، والذكر المحفوظ عند الله بحسن العمل، وعند الناس بشهادة شرف النفع وكرامة الأثر.كما قال الشاعر:يفنى العباد ولا تفنى صنائعهمفاختر لنفسك ما يحلو به الأثرلحظة إدراك: ترك الأثر اختيار، وبقاء طيب الذكر انتقاء.. وليس ترك الأثر في حد ذاته هدفا يرمى، فكم من تارك لأثر مضر مؤذ منافق، خبيث، وكم من ذكر غير طيب ولا مستملح، تلوكه الألسن عبر الأيام حتى يصبح صيتهم متبوعا بنعت «سيء الذكر» لا يستطاب، وأثرهم الباقي ذكرى خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فتنبه واختر لنفسك «ما يحلو» به الأثر.

MENAFN18092024000130011022ID1108690669