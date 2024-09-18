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اليوم العالمي لـ((البودكاست))

9/18/2024 11:53:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في بحر التطور التكنولوجي والرقمي واقتحامه مجالات عديدة ومتنوعة وسرعة انتشار المعلومات من خلال العديد من الوسائل والمنصات الرقمية، انتشر البث الرقمي المسمى بالبودكاست وأصبح يحظى باهتمام كبير من المتلقي وله جماهير كبيرة.
يعد «البودكاست» وسيلة لنشر المحتوى الصوتي أو الإذاعي أو المرئي، انه يختلف عن البث الإذاعي أو المحتوى المرئي المباشر الذي يحدد وقتا يلتزم به المستمع أو المشاهد، فهو مسجل ويعرض في الوقت الذي يناسبك سواء كنت في السيارة أو تمارس رياضة المشي ويصلك بسهولة على جهاز هاتفك الذكي.
«البودكاست» وسيلة للتعلم المستمر وأخذ المعلومات والاستماع للعديد من الخبرات لنماذج ناجحة في الحياة، سواء كنت مثقفا أو مهتما بمجال رياضي أو محبا لجمع الساعات أو مواكبا للتكنولوجيا أو مجال عالم السيارات والمحركات أو ريادة الأعمال وبناء مشروعك الخاص وغيرها، فإن برامج «البودكاست» باختلاف أسمائها لم تترك شيئا لم تتطرق إليه، ولكل مجال شريحة كبيرة من الجمهور.
من خلال «البودكاست» تستطيع أن تسجل حلقة لا تتجاوز 30 دقيقة، وقد تصل إلى ساعتين في «البودكاست» الحواري، وعلى سبيل المثال، لاحظ البعض في مشاهد انتخابية سابقة أن «البودكاست» السياسي شغل مساحات كبيرة منافسا الإعلام التقليدي بقوة، حيث تشعر بأن الضيف يفيد بمعلومات وتفاصيل كثيرة، مما يصنع عنصر التشويق للمشاهد.
وبما أن هذا المجال ناجح، لا بد لنا أن نشاهد الدخلاء من غير الإعلاميين والمتمرسين والمختصين في هذا الشأن، بحثا عن الشهرة والمكاسب المادية ورعايات من الشركات، لذا نتمنى تنظيم منصات «البودكاست»، وأن تخضع للرقابة والقوانين المعمول بها للإعلام الالكتروني والمنصات المرئية والمسموعة وتشترط أن تستوفي شروط الحصول على التراخيص اللازمة ومحاسبة غير المرخصين من وزارة الإعلام.
بالنهاية: الوسائل الرقمية في مجال الاعلام أصبحت لغة التواصل مع المجتمع وتنتشر بسرعة، وتلزمها كذلك تحديثات سريعة وجديدة على القوانين.
بالختام: يصادف 30 سبتمبر اليوم العالمي لـ«البودكاست»، نوجه رسالة تحية لأصحاب المحتوى الهادف والمتزن، كذلك نقترح الاحتفال بهذا اليوم من وزارة الإعلام والجهات الإعلامية المعنية وتكريم برامج «البودكاست» المميزة، وتحفيز وتشجيع الإعلام المسؤول والمحتوى الإعلامي المتميز، ودمتم بخير.

MENAFN18092024000130011022ID1108690668

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