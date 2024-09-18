الريف الإنجليزي تجربة لا تنسى

في إجازتي الصيفية الأخيرة في المملكة المتحدة، تمت دعوتي من الصديق العزيز البروفيسور فرانك بروس إلى رحلة جميلة في الريف الإنجليزي ضمن دعوة كريمة لقضاء أيام ممتعة بصحبة عائلته، حيث قضينا أجواء مميزة مع الجمال الخلاب للطبيعة الإنجليزية الساحرة، وتناولنا في الحديث أثناء تلك الدعوة مختلف المواضيع السياسية والتجارية والثقافية والاجتماعية في ظل الاستماع والراحة مع الأجواء الجميلة والطبيعة الخلابة، حيث تخلل ذلك زيارتنا لعدد من الأماكن الأثرية المنتشرة هناك، حيث لكل موقع قصته والحدث المرتبط به.خلال تلك الرحلة طرحت الكثير من الأسئلة المتنوعة، ولكن فضولي جرني إلى تساؤلي له عن سر إقامته خارج العاصمة البريطانية لندن، وعن المفارقة الغريبة الحاصلة عندهم عكس بقية بلدان العالم، حيث يسكن الأغنياء في الريف ويتكدس الفقراء والطبقات الوسطى في المدن الكبيرة؟! أجابني بأن الحياة في الريف أقل تعقيدا وبها هدوء وبساطة وسلامة النيات البشرية، وعدم التكلف وغياب التصنع، وهذه أمور مفقودة في المدن الرئيسية، حيث الريف يكون الارتباط بين الناس أقوى وتعاونهم أكثر، والتفاعل الإنساني في أمور الحياة متواصل، بالإضافة إلى الأمن والأمان، ومع ذلك هناك أمر مهم يتعلق بالضرائب والرسوم الحكومية، حيث إنها أقل في الريف، وهذا بسبب قلة المرافق الحكومية هناك وبعد المسافات بينها، واحتياج السكان إلى سيارات للتنقل وقلة المواصلات العامة والتي هي كثيفة في العاصمة لندن وبقية المدن البريطانية، ولكنها تقل كلما ابتعدت عن المدينة، والحكومة تضع هذه الأمور في الحسبان في مسألة الضرائب والرسوم لخلق ما يشبه العدالة بين المواطنين! وذكر البروفيسور بروس أيضا من الأمور المهمة في الريف الإنجليزي أن وجود المساحات الخضراء الواسعة والأجواء الجميلة يساعد الكثيرين على ممارسة الرياضة الخارجية والقيام بنزهات طويلة مشيا أو من خلال الدراجات، وهذا له أثره الإيجابي على الحالة الصحية والنفسية.وهذا كله من العوامل التي قلبت المعادلة القديمة، حيث أصبح الريف مكان إقامة الأغنياء وصارت مسألة امتلاك منزل هناك علامة على الثراء والوضع الاجتماعي المتميز وعلى الأفضلية الطبقية مقارنة بسكان المدن.كانت زيارتي إلى الريف البريطاني تجربة لا تنسى، حيث استمتعت بكل لحظة قضيتها هناك، الطبيعة الخلابة، والأنشطة الممتعة، والطعام اللذيذ والعضوي، الترحيب والابتسامة التي لا تفارق وجه السكان، والهدوء الذي يميز الريف، كلها عوامل جعلت من هذه الرحلة تجربة فريدة ومميزة.

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