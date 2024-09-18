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ليت شعري هذه الدنيا لمن؟!

9/18/2024 11:53:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول الشاعر أبو العلاء المعري «كل من لاقيت يشكو دهره»، وقد يكون هذا الشطر من بيت الشعر حقيقة وواقعا، فكل يشكو همه إلى كل، ومن منا سالم من الهموم وحوادث الدهر، فالغني يشكو والفقير كذلك، والعليل يشكو والصحيح يشكو إلا من رحم ربي، ولو طبق المرء على نفسه قول المولى عز وجل: (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون - الأنعام: 32).
وبيت أبي العلاء المعري كاملا:
كل من لاقيت يشكو دهره
ليت شعري هذه الدنيا لمن؟!
فسبحان من بيده ملكوت السموات والأرض! فهذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد وصفها أحد الصالحين فقال: «إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي»، والحقيقة ان الدنيا ركبت على النقص رحمة بنا، ولو جاءت لنا الأمور كما نشتهي لكانت مصيبة لأنه لو تمت لك الأمور كما تريد لركنت كل الركون للدنيا ولكرهت لقاء الله تعالى، فالدنيا سريعة الذهاب وشيكة الانقلاب، وقد أراد الله لنا الابتلاء لنصبر عند الابتلاء ونحتسب ونشكر عند الرخاء، وعندما حضر الموت معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر.
وما أجمل قول الشاعر في وصفه للدنيا:
إنما الدنيا فناء
ليس في الدنيا ثبوت
إنما الدنيا كبيت
نسجته العنكبوت
وأخيرا لنتأمل وصية لقمان الحكيم لابنه: «يا بني إن الدنيا بحر عميق غرق فيها ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما أراك ناجيا»، ودمتم سالمين.

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