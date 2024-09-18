شباب الأهلي دبي يتغلب على الحسين إربد بثلاثية

شباب الأهلي دبي يتغلب على الحسين إربد بثلاثية
التاريخ
9/18/2024 11:53:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكن شباب أهلي دبي من التغلب على الحسين إربد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، في المواجهة التي جرت أحداثها على ستاد راشد.
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