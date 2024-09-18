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شباب الأهلي دبي يتغلب على الحسين إربد بثلاثية

9/18/2024 11:53:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن شباب أهلي دبي من التغلب على الحسين إربد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، في المواجهة التي جرت أحداثها على ستاد راشد.

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