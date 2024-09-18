الأهلي يتطلع لمواصلة الصدارة بلقاء شباب الأردن.. والعقبة يستقبل السلط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان-
يتطلع فريق الأهلي لمواصلة الصدارة والعودة لسكة الانتصارات، عندما يلتقي نظيره شباب الأردن على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويمني الأهلي النفس، بتسجيل الفوز الرابع له في مشواره بالدوري الحالي بهدف البقاء بقمة الترتيب، بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الفيصلي، لتتوقف سلسلة انتصاراته التي سجلها في الجولات الثلاث الأولى.
وفي اللقاء الثاني، يستقبل ملعب تطوير العقبة مواجهة شباب العقبة ونظيره السلط عند الساعة التاسعة إلا ربع، في لقاء يطمح من خلاله صاحب الأرض لتسجيل أول نتيجة إيجابية له بعد مضي 4 جولات وخسرها جميعها.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بمباراتين، حيث يستقبل ملعب السلط مواجهة الرمثا والصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الجزيرة نظيره مغير السرحان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد البتراء وعند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.
وتطغى مواجهة القمة على الجولة الخامسة التي تجمع الوحدات والفيصلي عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد على ستاد عمان الدولي، فيما تختتم الجولة بمواجهة الحسين إربد ومعان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويتصدر الأهلي دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، ويحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الحسين صاحب المركز الثالث والرمثا صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد الفيصلي بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط، والصريح سادسا بـ5 نقاط، وتملك فرق معان، شباب الأردن، السلط ومغير السرحان 4 نقاط، فيما يتواجد الجزيرة بالمركز الحادي عشر بنقطة واحدة، وشباب العقبة أخيرا بدون نقاط.
الأهلي × شباب الأردن
يدخل الأهلي اللقاء بغياب أهم عناصره، نظرا لتلقي حارس المرمى ربيع عز الدين البطاقة الصفراء الثالثة في المواجهة الأخيرة، لتشكل المباراة تحديا كبيرا للأهلي بغياب حارسه للمرة الأولى عن الخشبات الثلاث منذ الموسم الماضي، حيث لعب جميع مباريات الدوري منذ وصوله للفريق.
وأظهر الأهلي انضباطا تكتيكيا في المواجهات السابقة، ونجح في فرض حضوره المميز بجميع المواجهات مع المدرب بيبرت كغدو، لتصبح آمال الفريق في البقاء بمراكز المقدمة، واستثمار النتائج المتذبذبة عند الفريق المنافس.
ويبرز في قائمة الأهلي كل من: عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، محمد دهشان، محمد الرازم، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد سريوة وويلدسون دي ميلو.
وفي المقابل، يطمح شباب الأردن مع المدير الفني رائد عساف، إلى تصحيح مسار الفريق وتسجيل فوز يعيد من خلاله الثقة لعناصر الفريق، نظرا لتغيير الجهاز الفني بعد أول 3 جولات من انطلاقة الدوري.
ويبرز بفريق شباب الأردن كل من: رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، ثائر الديرباني، أحمد طنوس، حمزة النعيم، عمر سريوة، خالد عصام وزيد الأصفر.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة عمر المعاني، المساعد الأول أحمد الرويلي، المساعد الثاني قيس خميس، والحكم الرابع محمد أسامة.
شباب العقبة × السلط
يخوض شباب العقبة مواجهته الثالثة هذا الموسم على ملعبه وأمله بحصد أول نقاطه في البطولة، حيث عانى الفريق من مغادرة عدد كبير من لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي، وتعويضهم بلاعبين أصحاب خبرات قليلة في دوري المحترفين.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في قائمته الأساسية على كل من: أصيل الصياحين، محمد هشام، سالم أبو دية، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، عبد الحكيم أبو بكر، محمد أبو طه، قصي دواهدة، سيف الطاهر، عبد الرحمن الزغابية وأمادو ساني.
ويجد فريق السلط نفسه أمام مهمة صعبة في العودة للمنافسات الرسمية من جديد، بعد أن غاب في الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته أمام الوحدات لمشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا، لتقع على المدير الفني ديان صالح، مهمة إيجاد طريقة للفوز والعودة بالنقاط كاملة من أرض المنافس.
ويبرز في فريق السلط كل من: محمد العمواسي، أيسر صباح، محمد زريقات، يزن عبد العال، محيسن أبو جبلة، زيري حمار، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
وتعادل الفريقان في 4 مواجهات سابقة بدوري المحترفين، مع فوز كل فريق في 3 مناسبات خلال 10 مواجهات سابقة جمعتهما بالبطولة.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني علي الهنداوي، والحكم الرابع محمد البدارنة.
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