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الأهلي يتطلع لمواصلة الصدارة بلقاء شباب الأردن.. والعقبة يستقبل السلط

9/18/2024 11:53:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتطلع فريق الأهلي لمواصلة الصدارة والعودة لسكة الانتصارات، عندما يلتقي نظيره شباب الأردن على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويمني الأهلي النفس، بتسجيل الفوز الرابع له في مشواره بالدوري الحالي بهدف البقاء بقمة الترتيب، بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الفيصلي، لتتوقف سلسلة انتصاراته التي سجلها في الجولات الثلاث الأولى.
وفي اللقاء الثاني، يستقبل ملعب تطوير العقبة مواجهة شباب العقبة ونظيره السلط عند الساعة التاسعة إلا ربع، في لقاء يطمح من خلاله صاحب الأرض لتسجيل أول نتيجة إيجابية له بعد مضي 4 جولات وخسرها جميعها.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بمباراتين، حيث يستقبل ملعب السلط مواجهة الرمثا والصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه الجزيرة نظيره مغير السرحان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد البتراء وعند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.
وتطغى مواجهة القمة على الجولة الخامسة التي تجمع الوحدات والفيصلي عند الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد على ستاد عمان الدولي، فيما تختتم الجولة بمواجهة الحسين إربد ومعان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويتصدر الأهلي دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، ويحتل الوحدات المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الحسين صاحب المركز الثالث والرمثا صاحب المركز الرابع، فيما يتواجد الفيصلي بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط، والصريح سادسا بـ5 نقاط، وتملك فرق معان، شباب الأردن، السلط ومغير السرحان 4 نقاط، فيما يتواجد الجزيرة بالمركز الحادي عشر بنقطة واحدة، وشباب العقبة أخيرا بدون نقاط.
الأهلي × شباب الأردن
يدخل الأهلي اللقاء بغياب أهم عناصره، نظرا لتلقي حارس المرمى ربيع عز الدين البطاقة الصفراء الثالثة في المواجهة الأخيرة، لتشكل المباراة تحديا كبيرا للأهلي بغياب حارسه للمرة الأولى عن الخشبات الثلاث منذ الموسم الماضي، حيث لعب جميع مباريات الدوري منذ وصوله للفريق.
وأظهر الأهلي انضباطا تكتيكيا في المواجهات السابقة، ونجح في فرض حضوره المميز بجميع المواجهات مع المدرب بيبرت كغدو، لتصبح آمال الفريق في البقاء بمراكز المقدمة، واستثمار النتائج المتذبذبة عند الفريق المنافس.
ويبرز في قائمة الأهلي كل من: عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، محمد دهشان، محمد الرازم، يزن دهشان، أحمد أبو كبير، أحمد سريوة وويلدسون دي ميلو.
وفي المقابل، يطمح شباب الأردن مع المدير الفني رائد عساف، إلى تصحيح مسار الفريق وتسجيل فوز يعيد من خلاله الثقة لعناصر الفريق، نظرا لتغيير الجهاز الفني بعد أول 3 جولات من انطلاقة الدوري.
ويبرز بفريق شباب الأردن كل من: رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، ثائر الديرباني، أحمد طنوس، حمزة النعيم، عمر سريوة، خالد عصام وزيد الأصفر.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة عمر المعاني، المساعد الأول أحمد الرويلي، المساعد الثاني قيس خميس، والحكم الرابع محمد أسامة.
شباب العقبة × السلط
يخوض شباب العقبة مواجهته الثالثة هذا الموسم على ملعبه وأمله بحصد أول نقاطه في البطولة، حيث عانى الفريق من مغادرة عدد كبير من لاعبيه مع نهاية الموسم الماضي، وتعويضهم بلاعبين أصحاب خبرات قليلة في دوري المحترفين.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في قائمته الأساسية على كل من: أصيل الصياحين، محمد هشام، سالم أبو دية، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، عبد الحكيم أبو بكر، محمد أبو طه، قصي دواهدة، سيف الطاهر، عبد الرحمن الزغابية وأمادو ساني.
ويجد فريق السلط نفسه أمام مهمة صعبة في العودة للمنافسات الرسمية من جديد، بعد أن غاب في الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته أمام الوحدات لمشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا، لتقع على المدير الفني ديان صالح، مهمة إيجاد طريقة للفوز والعودة بالنقاط كاملة من أرض المنافس.
ويبرز في فريق السلط كل من: محمد العمواسي، أيسر صباح، محمد زريقات، يزن عبد العال، محيسن أبو جبلة، زيري حمار، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العيساوي، إبراهيم الجوابرة ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
وتعادل الفريقان في 4 مواجهات سابقة بدوري المحترفين، مع فوز كل فريق في 3 مناسبات خلال 10 مواجهات سابقة جمعتهما بالبطولة.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني علي الهنداوي، والحكم الرابع محمد البدارنة.

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