عيرا والعودة يعبران إلى نصف نهائي طائرة كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تأهل فريقا عيرا والعودة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الأردن للكرة الطائرة أمس، وذلك بعد أن عبر الأول أجواء الكرمل بسهولة بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-22، و25-15، فيما قلب الثاني الطاولة على نظيره المحطة وتغلب عليه بنتيجة 3-2، بواقع 16-25، 16-25، و25-15، 25-23 و15-12، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويختتم الدور الأول بلقاء وحيد اليوم، يجمع فريق الوحدات مع البقعة عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وهو الذي كان من المقرر اقامته في انطلاقة مباريات
المسابقة أول من أمس الثلاثاء، إلا أن الوحدات كان قد تقدم بطلب تأجيل المباراة لتزامنها مع استحقاق فريق الكرة بالنادي في مباراته أمام سباهان الإيران في دوري أبطال آسيا 2.
ويذكر أن فريق شباب الحسين حامل لقب البطولة، كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وذلك بعد فوزه على شباب مليح بنتيجة 3-0، وسيلاقي الفائز من لقاء الوحدات والبقعة، في المباراة الني ستقام عند الساعة السابعة من مساء الإثنين المقبل، ويسبقها لقاء عيرا والعودة عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة.
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