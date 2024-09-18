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عيرا والعودة يعبران إلى نصف نهائي طائرة كأس الأردن

9/18/2024 11:53:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تأهل فريقا عيرا والعودة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الأردن للكرة الطائرة أمس، وذلك بعد أن عبر الأول أجواء الكرمل بسهولة بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-22، و25-15، فيما قلب الثاني الطاولة على نظيره المحطة وتغلب عليه بنتيجة 3-2، بواقع 16-25، 16-25، و25-15، 25-23 و15-12، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
ويختتم الدور الأول بلقاء وحيد اليوم، يجمع فريق الوحدات مع البقعة عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وهو الذي كان من المقرر اقامته في انطلاقة مباريات المسابقة أول من أمس الثلاثاء، إلا أن الوحدات كان قد تقدم بطلب تأجيل المباراة لتزامنها مع استحقاق فريق الكرة بالنادي في مباراته أمام سباهان الإيران في دوري أبطال آسيا 2.
ويذكر أن فريق شباب الحسين حامل لقب البطولة، كان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، وذلك بعد فوزه على شباب مليح بنتيجة 3-0، وسيلاقي الفائز من لقاء الوحدات والبقعة، في المباراة الني ستقام عند الساعة السابعة من مساء الإثنين المقبل، ويسبقها لقاء عيرا والعودة عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة.

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