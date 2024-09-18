عمان اف سي والأرثوذكسي يلتقيان النصر والحسين بـكأس السيدات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تفتتح اليوم منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم
للسيدات بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مواجهتين لحساب دور المجموعات، حيث يلتقي عمان اف سي بنظيره النصر عند الساعة السادسة مساء على ملعب البولو 1، وفي التوقيت ذاته يواجه الأرثوذكسي نظيره الحسين إربد على ملعب البولو 2 في مدينة الحسين للشباب.
وتقام بطولة كأس الأردن الموسم الحالي بنظام المجموعات للمرة الأولى، من خلال توزيع الفرق على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس في دوري المحترفات الذي انتهى مؤخرا، وهم فرق الاتحاد، الأرثوذكسي والحسين، فيما تضم المجموعة الثانية الفرق أصحاب المراكز الثاني والرابع والسادس، وهم: عمان اف سي، الاستقلال والنصر.
ويخوض كل فريق مباراتين بدور المجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للمربع الذهبي، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى في نصف النهائي.
وتقام منافسات الجولة الثانية من البطولة يوم الأحد المقبل بمواجهتين، حيث يلتقي الاستقلال مع النصر، ويواجه الاتحاد نظيره الحسين إربد، فيما تقام الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، بمواجهة الأرثوذكسي والاتحاد، والاستقلال مع عمان اف سي.
ويتطلع عمان اف سي وصيف دوري المحترفات، في افتتاح مشواره بالكأس بصورة مثالية، وتعويض إهداره الحصول على لقب الدوري عبر بوابة الكأس، حيث يعتمد المدير الفني للفريق أحمد حمكري في قائمته على عدد من اللاعبات المتميزات، أبرزهن هدافة الفريق بانا البيطار، رزان الزاغة، تالا برغوثي ورند أبو حسين.
وعلى الطرف المقابل، يمني فريق النصر الهابط لدوري الدرجة الأولى، النفس بتقديم مستوى جيدا ومحاولة المنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي، حيث يقود الفريق المدرب فادي شاهين، ويبرز في صفوفه عدد من اللاعبات ومنهن تحرير القواسمة، عليا حسن، جوانيتا أجوادزي ومايا عويسات.
وفي المباراة الثانية، يطمح الأرثوذكسي إلى الظهور بصورة مغايرة من خلال بطولة الكأس، رغم الصعوبات التي مرت على الفريق في الفترة الماضية، وأبرزها مغادرة 3 لاعبات مؤثرات بالفريق والسفر لأسباب مختلفة، ما وضع مدرب الأرثوذكسي سالم القرا بموقف صعب، إلا أنه يحاول المنافسة للتأهل للدور الثاني، باعتماده على لاعبات متميزات منهن نيومي أنيما، رحمة جافارو، تسنيم أبو الرب ونور المشايخ.
ومن جهته، يتطلع الحسين إربد للمشاركة من دون ضغوطات في هذه البطولة، بعد أن سعى جاهدا خلال الموسم بالثبات بدوري المحترفات عقب مواجهته تحديات صعبة، ونجح في الأمتار الأخيرة من زمن الدوري بذلك، ويعتمد المدرب عدي بطاينة على لاعبات بارزات منهن ليان المومني، شارلوت الأبيض، رانيا سلامة وديانا الجولاني.
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