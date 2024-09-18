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عمان اف سي والأرثوذكسي يلتقيان النصر والحسين بـكأس السيدات اليوم

9/18/2024 11:53:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تفتتح اليوم منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم للسيدات بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مواجهتين لحساب دور المجموعات، حيث يلتقي عمان اف سي بنظيره النصر عند الساعة السادسة مساء على ملعب البولو 1، وفي التوقيت ذاته يواجه الأرثوذكسي نظيره الحسين إربد على ملعب البولو 2 في مدينة الحسين للشباب.
وتقام بطولة كأس الأردن الموسم الحالي بنظام المجموعات للمرة الأولى، من خلال توزيع الفرق على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس في دوري المحترفات الذي انتهى مؤخرا، وهم فرق الاتحاد، الأرثوذكسي والحسين، فيما تضم المجموعة الثانية الفرق أصحاب المراكز الثاني والرابع والسادس، وهم: عمان اف سي، الاستقلال والنصر.
ويخوض كل فريق مباراتين بدور المجموعات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للمربع الذهبي، على أن يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى في نصف النهائي.
وتقام منافسات الجولة الثانية من البطولة يوم الأحد المقبل بمواجهتين، حيث يلتقي الاستقلال مع النصر، ويواجه الاتحاد نظيره الحسين إربد، فيما تقام الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، بمواجهة الأرثوذكسي والاتحاد، والاستقلال مع عمان اف سي.
ويتطلع عمان اف سي وصيف دوري المحترفات، في افتتاح مشواره بالكأس بصورة مثالية، وتعويض إهداره الحصول على لقب الدوري عبر بوابة الكأس، حيث يعتمد المدير الفني للفريق أحمد حمكري في قائمته على عدد من اللاعبات المتميزات، أبرزهن هدافة الفريق بانا البيطار، رزان الزاغة، تالا برغوثي ورند أبو حسين.
وعلى الطرف المقابل، يمني فريق النصر الهابط لدوري الدرجة الأولى، النفس بتقديم مستوى جيدا ومحاولة المنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي، حيث يقود الفريق المدرب فادي شاهين، ويبرز في صفوفه عدد من اللاعبات ومنهن تحرير القواسمة، عليا حسن، جوانيتا أجوادزي ومايا عويسات.
وفي المباراة الثانية، يطمح الأرثوذكسي إلى الظهور بصورة مغايرة من خلال بطولة الكأس، رغم الصعوبات التي مرت على الفريق في الفترة الماضية، وأبرزها مغادرة 3 لاعبات مؤثرات بالفريق والسفر لأسباب مختلفة، ما وضع مدرب الأرثوذكسي سالم القرا بموقف صعب، إلا أنه يحاول المنافسة للتأهل للدور الثاني، باعتماده على لاعبات متميزات منهن نيومي أنيما، رحمة جافارو، تسنيم أبو الرب ونور المشايخ.
ومن جهته، يتطلع الحسين إربد للمشاركة من دون ضغوطات في هذه البطولة، بعد أن سعى جاهدا خلال الموسم بالثبات بدوري المحترفات عقب مواجهته تحديات صعبة، ونجح في الأمتار الأخيرة من زمن الدوري بذلك، ويعتمد المدرب عدي بطاينة على لاعبات بارزات منهن ليان المومني، شارلوت الأبيض، رانيا سلامة وديانا الجولاني.

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